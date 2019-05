Do R7, com Estadão Conteúdo

Alcolumbre quer votar MP das Aéreas ainda nesta terça-feira Texto permite a estrangeiros deterem 100% do capital de companhias aéreas que operem voos domésticos no país

Ações de companhias brasileiras tiveram alta Moacyr Lopes Junior/Folhapress

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RJ), tentará votar ainda nesta terça-feira (21) a medida provisória que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro.

O texto da MP corre o risco de perder a validade amanhã e ainda precisa ser votado no plenário da Câmara antes de passar no Senado.

"Como temos esse prazo que está muito restrito, vou conversar com os líderes para ver se a gente segura a ordem do dia para votar pelo menos a que vai vencer amanhã, votar ainda hoje", disse Alcolumbre ao chegar no gabinete da presidência do Senado.

Além disso, ele relatou ter conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a pauta de medidas provisórias.

A Câmara votaria duas medidas hoje — a do setor aéreo e a que cria a empresa Nav Brasil — e outras duas no dia seguinte - incluindo a reforma administrativa.

Diante da notícia, as ações da Gol na Bovespa dispararam mais de 7%. Os papéis da Azul registravam alta de 5%.

Já as ações da Latam na Bolsa de Valores de Nova York subiam quase 3%.