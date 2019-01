Alexandre Frota é condenado a pagar R$ 30 mil a Juca Kfouri

Justiça condenou Frota a indenizar Juca Kfouri Reprodução

O deputado federal eleito Alexandre Frota (PSL-SP) foi condenado pelo TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) a pagar indenização de R$ 30 mil ao jornalista Juca Kfouri por danos morais.

Alexandre Frota pretende integrar a Comissão de Direitos Humanos

Frota publicou no Twitter mensagens ofensivas contra Juca Kfouri depois que o jornalista publicou em seu blog texto em

que chamava o deputado de "ator pornô". Kfouri também afirmava que Alexandre Frota conduziria Roque Citadini, então candidato à presidência do Corinthians, para o abismo.

A postagem de Frota chamava o jornalista de "capacho do PT" e trazia outras palavras de conotação sexual. Posteriormente, o deputado fez novos ataques ao dizer que Juca Kfouri era um bêbado que não valia nada.

A 2ª Câmara de Direito Privado do TJSP considerou evidente o dano provocado pelas postagens de Frota e majorou o valor da condenação por danos morais de R$ 15 mil para R$ 30 mil.

Segundo o relator José Carlos Ferreira Alves, se Frota se considerou prejudicado com a postagem no blog de Kfouri, “deveria ter buscado a via judicial com a regular oportunidade de esclarecimento quanto à culpa pelo ocorrido, sendo temerária a atitude de agredir publicamente o autor com palavras de baixo teor, o que acabou amplamente divulgado, ocasionando danosa repercussão”.

A reportagem do R7 tenta contato com Alexandre Frota.