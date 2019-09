Amazônia: equipe com 11 bombeiros de Israel chega ao país nesta quarta 

Equipe desembarca primeiro em Brasília Embaixada de Israel

Chega nesta quarta-feira (4) ao Brasil a ajuda do governo de Israel para o combate aos incêndios na floresta amazônica. Um avião com 11 bombeiros especializados nesse tipo de trabalho sairá nesta terça-feira (3) do Oriente Médio rumo a Brasília, de onde as equipes serão encaminhadas para os focos de queimadas. O anúncio do auxílios do país havia sido feito pelo presidente Jair Bolsonaro no domingo (25), há nove dias, portanto.

Segundo a embaixada de Israel, serão "11 especialistas em áreas de resgate, salvamento, inteligência e incêndios florestais e de bosques". O chefe da delegação é o comandante Yair Elyakim, vice-comandante da área do Norte.

Os agentes têm experiência em combate a incêndios em campos e florestas do Corpo de Bombeiros e Salvamento de Israel, informou ao R7 a assessoria de imprensa da embaixada.

Não se tem notícia ainda se os bombeiros trarão os produtos químicos, chamados de retardantes de fogo, anunciados pelo embaixador israelense no Brasil, Yossi Shelley, em um evento em São Paulo, na semana passada.

Segundo Shelley, de "200 a 300 toneladas de retardantes de fogo" seriam pulverizadas de aeronaves em áreas que ainda não foram destruídas, em uma estratégia para conter a expansão dos incêndios.

O embaixador havia dito também que o produto químico seria comprado por Israel nos Estados Unidos. Shelley explicou que, ao contrário da operação em Brumadinho (MG), na qual Israel auxiliou as equipes brasileiras com equipamentos de alta tecnologia na busca por sobreviventes da barragem que desmoronou em janeiro deste ano, desta vez a ajuda se dá mais por uma questão de amizade entre os países. "Não é algo que só Israel fabrique ou que só ele tenha", deixou claro. "É um esforço para contribuir, de nações que são próximas".