Anac suspende operações com aeronaves de modelo Boeing 737-8 A Gol é única a utilizar esse modelo da aeronave no Brasil e já havia suspendido as operações com o Boeing desde o dia 11

Aeronave terá uso suspenso em outros países também recomendado pela fabricante Liu Wei/EFE - 12.3.2019

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) suspendeu as operações com aeronaves de modelo Boeing 737-8 MAX no Brasil, a partir desta quarta-feira (13). A Diretriz de Aeronavegabilidade, que deve ser cumprida imediatamente, será adotada inclusive pelas empresas que suspenderam voluntariamente suas operações, como a Gol Linhas Aéreas.

A decisão foi tomada após a Anac manter contato com a FAA (Federal Aviation Administration), com a fabricante da aeronave e com as empresas que operam o modelo no Brasil, que acompanham atentamente as investigações do acidente.

A Anac esclarece que a empresa Gol Linhas Aéreas – a única a utilizar esse modelo da aeronave no Brasil – já havia suspendido as operações com o Boeing 737-8 MAX desde as 20h do dia 11/3.

Antes de entrar em operação no Brasil, todo novo modelo de aeronave estrangeiro é avaliado pela equipe de especialistas da Anac. Na avaliação desse modelo, em janeiro de 2018, a ANAC identificou diferenças entre os modelos da família Boeing 737 e solicitou treinamento do sistema de aumento de características de manobra (MCAS) para operação do modelo 737-8 MAX. A comprovação do treinamento foi exigida para o início das operações com a aeronave no país.