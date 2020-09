Giuliana Saringer, do R7

André Brandão é nomeado novo presidente do Banco do Brasil Decreto também traz a exoneração do antigo presidente da instituição Rubem de Freitas Novaes

Brandão havia aceitado o cargo em agosto Marcelo Camargo/ Agência Brasil

André Brandão foi nomeado como novo presidente do Banco do Brasil nesta terça-feira (22). Nomeação foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União).

Além da nomeação de Brandão, o decreto também determina a exoneração de Rubem de Freitas Novaes, que ocupava a presidência da instituição.

Novaes pediu para deixar a chefia do banco. Em fato relevante divulgado ao mercado financeiro, o Banco do Brasil cita que a decisão de Novaes foi motivada pelo entendimento de que a companhia "precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário".

O nome de Brandão foi uma sugestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, por ser jovem e ter um perfil discreto, técnico e apolítico. Seu antecessor, Novaes, também assumiu o cargo após uma indicação de Guedes.

Os decretos foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.