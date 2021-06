Anjos da Madrugada percorrem ruas e praças para ajudar desabrigados expostos ao frio 

A- A+

Programa social Anjos da Madrugada atende moradores de rua, trocando curativos e aferindo a pressão Divulgação

Com a previsão de temperaturas mínimas abaixo dos 10°C no mês de junho em várias regiões do Brasil, o programa social Anjos da Madrugada reforçará as iniciativas voltadas à população de rua. Nesta terça-feira (1º), 6,4 mil voluntários percorrerão praças e outros pontos que concentram pessoas nessa situação, para oferecer alimento, serviços de saúde e agasalhos.

Serão distribuídas 25,3 mil refeições e doados 1,3 mil kits de higiene e 3,3 mil peças de roupa, incluindo meias e toucas. A iniciativa também proporcionará corte de cabelo, aferição de pressão, temperatura e oximetria (saturação de oxigênio no sangue) e troca de curativos. A estimativa dos organizadores é beneficiar 20,4 mil moradores de rua em municípios dos 26 estados e do Distrito Federal.

Doação do Anjos da Madrugada para aquecer a população de rua no frio Divulgação

“Todos os anos, pessoas morrem por conta do frio em nossas cidades. Nossas ações se fazem necessárias não apenas para aquecer esta população fragilizada com a doação de cobertores e agasalhos, mas também por levar uma mensagem de esperança, de que é possível sair de vez dessa situação”, explica Bruno Barros Nardi, responsável pelos Anjos da Madrugada no Brasil.

As atividades dos Anjos da Madrugada são realizadas semanalmente, sempre às terças-feiras. Os serviços oferecidos variam de acordo com a disponibilidade de cada localidade, assim como os horários. São observados, com rigor, todos os protocolos sanitários para evitar a propagação da covid-19.

Criado pela Igreja Universal do Reino de Deus na década de 1980, o programa social atendeu no ano passado 1,1 milhão de pessoas em situação de rua, como pedintes, ambulantes, catadores de papel e desabrigados.

Corte de cabelo está entre uma das atividades do Anjos da Madrugada em várias cidades do país Divulgação

Agenda

Data: 1º/6

Horário: a partir das 19h

Alguns locais onde a ação será realizada:

SP

São Paulo - Avenida Prefeito Passos, 57, Baixada do Glicério, Centro.

São Paulo - Largo 13 de Maio – ponto de referência: atrás da igreja amarela

Guarulhos - Av. Paulo Faccini, 705, Centro

Osasco - Praça Vinte e Um de Dezembro, Centro – em frente ao Mercado Municipal

GO

Goiânia - Rua 67 - A Qd. 141 Lt 11 - Setor Norte Ferroviário

MA

São Luís - Tv. do Galpão - Centro, Praça Pantheon

PE

Recife - Praça Largo da Encruzilhada, Encruzilhada

SE

Aracajú - Rua Riachão 228 - Box 15, Getúlio Vargas, CEASA