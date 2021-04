Anvisa tem 30 dias para dizer se Bahia pode comprar a Sputnik-V

A- A+

Uma liminar concedida nesta segunda (26) por Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, exige que a Anvisa responda, em até 30 dias, se a Bahia pode ou não importar a vacina Sputnik-V. Nesta segunda (26), os integrantes da agência reguladora se reuniram e reprovaram a importação e aplicação do imunizante russo contra a covid-19.

Além da Bahia, outros estados também fizeram o mesmo tipo de pedido. São eles Ceará, Amapá, Piauí e Maranhão.

No caso da Bahia, o estado poderá importar e distribuir a vacina caso a Anvisa não se manifeste dentro do prazo de 30 dias estipulada pelo STF. A aplicação das doses, nesse caso, é de "sua exclusiva responsabilidade, e desde que observadas as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas”.