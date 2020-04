Após demissão, Moro publica vídeo com campanha "faça a coisa certa" Ex-ministro publica vídeo com diretrizes da pasta que comandava: "não devemos receber presentes", "o poder público não é um negócio de família"

Sergio Moro lembra campanha de ministério: "faça a coisa certa" Ueslei Marcelino/Reuters - 24.04.2020

O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, que anunciou sua demissão do cargo à imprensa na manhã da sexta-feira (24), publicou na manhã deste sábado nas redes sociais um vídeo com uma campanha elaborada pelo órgão ainda sob sua chefia.

Leia mais: Sergio Moro pede demissão após troca de comando da Polícia Federal

O ex-juiz escreveu no Twitter "'Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo' foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP." Ele compartilhou ainda um vídeo com as diretrizes da campanha.

“Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo” foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP. Abaixo vídeo simples sobre ela, mas ainda disponível. https://t.co/IMTk3dNnZ0 — Sergio Moro (@SF_Moro) April 25, 2020

No vídeo, a campanha apresenta 10 pontos que regeriam as atividades do órgão sob a chefia de Moro. Entre os principais pontos, as imagens destacam: o combate à impunidade, a transparência, respeito à equipe de trabalho, ações dos agentes públicos e o canal de ouvidoria do Ministério.

Leia também: Sergio Moro foi da aclamação na Lava Jato a superministro da Justiça

Frases como "não devemos receber presentes ou qualquer outra vantagem pessoal", "o poder público não é um negócio de família" e "o interesse público deve sempre prevalecer" também são ditas no vídeo da campanha.