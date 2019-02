Após exoneração, Marcelo Álvaro diz que retorna amanhã ao Turismo Ministro afirma que exoneração do cargo é temporária e que na quinta-feira (7) retorna à pasta. Medida é para que assuma cargo de deputado Ministério do Turismo

Marcelo diz que retorna à pasta na quinta-feira (7) Divulgação Agência Câmara

O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) afirmou nesta quarta-feira (6), no Twitter, que a exoneração do cargo de ministro do Turismo é temporária e que na quinta-feira (7) retorna à pasta. Segundo ele, a medida é para que assuma como parlamentar na Câmara dos Deputados.

“Em tempos de fake news, importante avisar: Hoje tomo posse na Câmara dos Deputados e amanhã retorno às atividades frente ao Ministério do Turismo”, escreveu.

Em tempos de fake news, importante avisar: hoje tomo posse na Câmara dos Deputados e amanhã retorno as atividades frente ao Ministério do Turismo. — Marcelo Álvaro Antônio (@Marceloalvaroan) 6 de fevereiro de 2019

O decreto de exoneração, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, está publicado na edição de hoje (6) do Diário Oficial da União.