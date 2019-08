Apreensão de drogas pela Receita em portos e aeroportos cresce 68%

Carregamento de vinho com droga diluída apreendido em Guarulhos Divulgação/Receita Federal

A quantidade de drogas apreendidas pela Receita Federal em portos e aeroportos cresceu 68% no primeiro semestre em 2019 em comparação com o mesmo período de 2018.

Foram cerca de 29 toneladas no primeiro semestre deste ano frente a pouco mais de 17 toneladas no primeiro semestre do ano passado, segundo dados da Receita.

Leia também: Polícia apreende cocaína em spray de cosmético em aeroporto de SP

As apreensões ocorreram em diferentes cidades, e as drogas apareceram escondidas em diferentes tipos de cargas. No final de maio, por exemplo, a Receita frustrou duas grandes tentativas de tráfico de cocaína. No aeroporto de Guarulhos, a Receita conseguiu interceptar um carregamento com 122,5 kg da droga diluída em vinho branco, que tinha como destino a Guiné Equatorial. Outros 49,5 kg de cocaína foram apreendidos em Viracopos (Campinas).

Leia mais: PF apreendeu drogas suficientes para encher 55 caminhões em 2018

Segundo o chefe da Divisão de Recursos Tecnológicos e Operacionais, Maurício Santos Silva, esse crescimento se dá em razão da melhora do trabalho de análise de dados que permitem à Receita prever com maior precisão a ação dos traficantes. Ele explica que em 2015 a Receita Federal passou a integrar em um único banco de dados as informações das apreensões realizadas, como as rotas e o tipo de carga escolhida para esconder as drogas. E que isso permite planejar ações.

“Passamos a fazer um cruzamento maior de informações que melhoram a gestão de riscos”, diz.

Ainda assim, Silva explica que o trabalho não pode se limitar a monitorar destinos e cargas já usadas no passado, porque os traficantes inovam continuamente. O chefe da Divisão de Recursos Tecnológicos explica que, neste ano, houve apreensões significativas em portos que não estavam nas principais rotas da droga no Brasil, como Natal (RN) e Salvador (BA). O porto de Santos, o mais movimentado da América Latina, é também tradicionalmente o recordista em apreensões.

Os tipos de cargas escolhidas também mudam e não se limitam a produtos como grãos, frutas e cargas de madeira. “Neste ano já fizemos apreensões dentro de tratores e de geradores elétricos”, diz.

Bombom e macarrão: veja lugares onde drogas já foram encontradas