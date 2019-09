Aras quer que PGR induza políticas públicas, econômicas e sociais

Aras tomou posse nesta quinta-feira (26) Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo - 25.09.2019

O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta quinta-feira (26), em cerimônia de posse, que pretende induzir políticas importantes para o país por meio da atuação da PGR (Procuradoria-Geral da República).

"Buscando na Constituição a conduta necessária para que o Brasil encontre seu caminho, não somente no combate a criminalidade, mas também possa, invertendo a lupa da sua atuação até aqui, induzir", afirmou. Segundo o procurador, é preciso induzir "sem gerir, que é missão do executivo, não legislando que é missão do legislativo e não julgando que é missão do judiciário".

"Induzir políticas públicas, econômicas, políticas públicas, sociais, de defesa das minorias e, acima de tudo, que tudo se faça com respeito a dignidade da pessoa humana", afirmou.

A cerimônia aconteceu na manhã desta quinta em Brasília e contou com a presença de autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, os ministros Onyx Lorenzoni e Sergio Moro, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, e o vice-presidente, Hamilton Mourão.