Araújo: governo do AM inviabilizou uso de avião dos EUA para oxigênio Ex-chanceler diz que Itamaraty negociou com os EUA uso de avião específico para transporte do gás, mas acordo não vingou Araújo diz que não falou com autoridades da Venezuela sobre envio de oxigênio

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo afirmou nesta terça-feira (18), na CPI da Covid, que o governo do Amazonas não forneceu dados necessários para o envio de oxigênio com o uso de um avião dos Estados Unidos específico para este fim. O Estado, especialmente a capital, Manaus, viveu uma crise no estoque do gás em janeiro, o que agravou a situação de pacientes de covid-19.

O ex-chanceler Ernesto Araújo Edilson Rodrigues/Agência Senado - 18.05.2021

Ele afirma que a negociação foi feita por meio do Ministério das Relações Exteriores, mas que acabou não concretizada. "Contatamos o governo do AM, [para saber] que tipo de cilindro, especificações mínimas. Passaram-se dois 3 dias, acabou não viabilizando", disse.

Questionado pelo deputado federal Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sobre o envio de cilindros de oxigênio pela Venezuela, ele respondeu tratar-se de uma doação e que, portanto, não foi necessária qualquer intervenção do governo.

Ernesto respondeu que "não" quando questionado se falou com alguém da Venezuela sobre o tema. Em sua gestão, o Brasil esvaziou as relações diplomáticas com o país vizinho.

O chanceler recebeu duras críticas do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), por não ter intermediado uma viagem com aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para a entrega dos cilindros venezuelanos. A viagem foi feita por terra, levando muito mais tempo.

O Governo do Amazonas rebateu as afirmações de Araújo e afirmou que "todos os esforços foram feitos para ampliar parcerias no enfrentamento da pandemia que se mostrava muito mais grave com a ocorrência de uma nova variante do novo coronavírus.

Segundo a Secretaria de Comunicação, foi formado em 11 de janeiro um Comitê de Enfretamento ampliado, com a participação do governo federal, estadual e das prefeituras, buscando unir esforços e fazer parcerias. Em relação às parcerias internacionais, a formalização seria responsabilidade do governo federal, segundo a pasta.

CPI

Araújo presta o primeiro depoimento da terceira semana da CPI da Covid. Antes, já falaram aos senadores os ex-ministros da Saúde como Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, além do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga; o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres; o ex-secretário de Comuniação Fabio Wajngarten; e o ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo.

Mais cedo nesta terça, Araújo negou rejeitou erros do Itamaraty e que possíveis rusgas com a China tenham impactado no envio de insumos para a fabricação de vacinas no Brasil.