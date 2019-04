As notícias mais importantes do dia 10 de abril de 2019 A prisão preventiva de nove dos dez militares acusados de matar músico e os comentários do ministro da Defesa sobre o caso são destaques

A prisão preventiva de nove dos dez militares acusados de atirar contra o carro do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, no Rio, e os comentários do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, sobre o caso em audiência na Câmara são destaques. Confira essas e outras notícias a seguir:

Juíza decreta prisão preventiva de 9 militares

Familiares e amigos no enterro do músico Evaldo dos Santos Rosa WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

A juíza Federal da Justiça Militar Mariana Queiroz Aquino Campos, da 1ª Auditoria Militar do Rio de Janeiro, decretou, nesta quarta-feira (10), a prisão preventiva (sem prazo estipulado) de nove dos dez militares presos acusados de terem atirado contra o carro do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, no domingo (7).

A decisão foi tomada após uma audiência de custódia, presidida pela juíza Mariana, em que os militares foram ouvidos. Evaldo dos Santos morreu após o veículo em que estava ter sido alvejado por cerca de 80 tiros em Guadalupe, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele deixou esposa, Luciana Santos, e um filho de sete anos, que estavam no carro quando ele foi fuzilado.

Vamos cortar na carne, diz ministro da Defesa

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, classificou ação como “lamentável” Marcelo Camargo/Agência Brasil 02.01.2018

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, classificou como “lamentável incidente” a morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, 51 anos, em decorrência de uma operação do Exército, em Guadalupe, zona oeste do Rio de Janeiro.

"Vamos apurar [o caso] e cortar na própria carne", disse o ministro durante audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele afirmou também que o presidente Jair Bolsonaro mandou apurar "o que tem que ser apurado".

Bolsonaro recebe presidente da Fifa

Bolsonaro brinca de embaixadinhas com o presidente da Fifa em Brasília Lance

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o recém-empossado presidente da CBF, Rogério Caboclo, na tarde desta quarta-feira (10), no Palácio do Planalto, sede do Governo, em Brasília. Infantino disse que o encontro com Bolsonaro foi positivo.

"Foi uma visita positiva, o presidente Bolsonaro é fã de futebol e pudemos falar da importância social e econômica do futebol no Brasil e no mundo", falou Infantino à 'Agência Brasil'.

Os cem dias de Doria à frente do governo de SP

João Doria (PSDB) completa 100 dias à frente do governo de São Paulo Gilberto Marques/Agência Brasil - 01.01.2019

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), completa 100 dias à frente do cargo nesta quarta-feira (10) e mantém o tripé de sua campanha: descentralização, responsabilidade fiscal e enxugamento da máquina pública. O tucano enfrentou massacre em escola com dez mortos, polêmica envolvendo corte na área da Cultura e caixa orçamentário com déficit bilionário.

As principais ações entregues no primeiro trimestre deste ano foram nas áreas de saúde, educação e segurança pública, segundo balanço divulgado pelo governo nesta quarta. O Estado de São Paulo terá um déficit no orçamento de R$ 10,5 bilhões, e desde janeiro estão congelados R$ 5,7 bilhões em gastos, divididos entre custeio e investimento.

Governo estuda privatizar marginais

Marginal do Tietê, que poderá ser entregue à iniciativa privada Guga Gerchmann/Futura Press/Estadão Conteúdo

O governo de São Paulo estuda diferentes formas de entregar as marginais do Pinheiros e do Tietê ao setor privado. Além da Parceria Público Privada Administrativa (bancada com recursos do Estado), está na mesa também a junção das marginais a algum outro projeto já existente de rodovias e que está prestes a vencer, de acordo com a subsecretária de Parcerias e Inovação do governo, Tarcila Jordão.

"Dentro do Estado já há várias ideias. As concessões que vão vencer são públicas, uma das ideias é juntar as marginais com outro trecho desses que estão vencendo", disse.

Rio pode declarar estado de calamidade

Moradores sofrem com os efeitos da chuva na Estrada do Itanhangá, zona oeste JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Fabiana Bentes, disse, nesta quarta-feira (10), que o Estado poderá atuar com mais força se a prefeitura da capital decretar estado de calamidade, diante dos estragos causados pelo temporal que começou na noite de segunda-feira (8). Ela garantiu, no entanto, que a pasta já atua para prestar auxílio nas regiões impactadas.

"Já estamos com equipes de assistência social em vários lugares, mas efetivamente o Estado só pode entrar com recursos onde o município decrete estado de calamidade. Ainda estamos vivendo uma situação de emergência, então nossas ações precisam ser limitadas em função da responsabilidade de cada ente", afirmou Fabiana.

Telescópios fazem foto de buraco negro

A primeira imagem da história de um buraco negro Reprodução

"É extraordinário que a imagem que observamos seja tão semelhante àquela que obtemos de nossos cálculos teóricos. Até agora, parece que Einstein acertou de novo", afirma Ziri Younsi, da University College London, que integrou o experimento que resultou no registro de uma imagem inédita de um buraco negro.

Localizado em uma galáxia distante da Terra, o buraco negro tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro - cerca de 3 milhões de vezes o tamanho de nosso planeta - e é descrito pelos cientistas como um "monstro".