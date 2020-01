Ato da comunidade judaica marca 75 anos da libertação de Auschwitz Evento marca edição de 2020 do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Programação também conta com filme e exposição Ato da comunidade judaica marca 75 anos da libertação de Auschwitz

Ato em Auschwitz em 2018 homenageou vítimas do nazismo Reuters/Kacper Pempel 27.01.2018

A comunidade judaica promove neste domingo (26) um ato pelo Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e que marca os 75 anos da libertação dos presos do Campo de Concentração de Auschwitz

O evento é promovido pela Conib (Confederação Israelita do Brasil), pela Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo) e pela CIP (Congregação Israelita Paulista).

O ato acontece na Sinagoga Etz Chaim a partir das 18h30 e vai lembrar os 6 milhões de judeus assassinados durante o Holocausto e demais vítimas no nazismo. Sobreviventes, autoridades políticas, líderes religiosos, institucionais e jovens acenderão velas em homenagem às vítimas.

Também haverá uma homenagem à sobrevivente Rachela Gotthilf, que morreu em 2019 e que teve sua mãe e avós executados em um campo de extermínio nazista.

Libertação

Trata-se de mais um ato em homenagem à libertação de Auschwitz, ocorrida em 27 de janeiro de 1945. O campo de concentração e extermínio foi o principal símbolo do Holocausto. Somente neste local, 1,3 milhão de pessoas foram exterminadas, a maioria judias.

As homenagens começaram na sexta-feira (24), com a exposição “História e Memória do Holocausto”, que acontece no hall da Sinagoga Etz Chaim. Estão expostas até este domingo obras feitas por adolescentes que cumprem medida de internação no Centro Socioeducativo de Uberaba (CSEUR – MG), com releituras de poemas e pinturas da época do Holocausto.

Veja a programação completa:

Domingo (26), às 18h30: Conib, Fisesp e CIP convidam para ato solene em homenagem às vítimas do Holocausto. Local: Sinagoga Etz Chaim, na Rua Antônio Carlos, 653 – Consolação

De sexta (24) a domingo (26): exposição “História e Memória do Holocausto”, com obras feitas por adolescentes do Centro Socioeducativo de Uberaba (CSEUR – MG). Local: Rua Antônio Carlos, 653 – Consolação

Segunda (27), às 20h30: exibição do filme "The Song of Names" no Teatro Arthur Rubinstein de A Hebraica (Rua Hungria, 1.000). A entrada é gratuita. Classificação indicativa: 16 anos.

Segunda (3/2), às 20h: O Ministério da Cidadania e a CIP (Congregação Israelita Paulista) realizam o Cine Debate com a exibição do longa “Abe”, seguida de debate com as presenças do rabino Michel Schlesinger e do jornalista Jaime Spitzcovsky. Entrada gratuita. Local: Av. Europa, 158. Inscrições pelo site cip.org.br/cinedebate-abe