Atos pró e contra governo reúnem 140 mil pessoas em São Paulo Segundo Secretaria da Segurança, na Paulista, participaram da manifestação a favor 125 mil e no Vale do Anhangabaú, 15 mil

Apoiadores participam de ato de 7 de setembro com a presença de Bolsonaro na Paulista Fernando Bicerra/EFE - 07.09.2021



A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que cerca de 140 mil pessoas participaram dos atos simultâneos realizados nesta terça-feira (7), na capital paulista. A estimativa do público foi realizada pela área técnica da pasta a partir do uso de imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento, determinando a extensão dos atos.

Na região da Avenida Paulista, participaram da manifestação a favor do governo 125 mil pessoas. No Vale do Anhangabaú, foram registradas 15 mil pessoas no ato contra o governo.

Segundo a secretaria, para garantir a segurança o esquema especial de policiamento custou mais de R$ 1,75 milhão aos cofres públicos. Ao todo, 4 mil policiais atuaram exclusivamente no patrulhamento relacionamento aos atos.

O patrulhamento foi intensificado na capital logo nas primeiras horas da manhã, com ênfase nas estações de Metrô, terminais de passageiros e demais áreas de acesso aos atos. Em todo o Estado, mais de 27 mil policiais militares foram escalados para proteger a população.

Somente na capital paulista foram mobilizadas 1.400 viaturas, seis caminhões blindados (“guardião”), três veículos lançador de água, 20 cães, 100 cavalos e seis drones. Participam da operação ainda equipes dos Comandos de Policiamento da Capital (CPC), de Trânsito (CPTran), de Choque (CPChq), do Corpo de Bombeiros (CCB), além do CavPM com apoio de três helicópteros Águia.

Até as 16h30 não foram registradas ocorrências graves. Dois criminosos foram presos acusados pelo furto de celulares na região da Paulista – 10 aparelhos foram recuperados. Uma pessoa foi encaminhada ao 2º DP por porte de arma branca e outra por porte de sinalizadores e fogos de artifício proibidos. Uma pessoa ficou ferida após a queda de um drone ilegal na Avenida Paulista e registrou ocorrência no 78º DP. Na Rua Líbero Badaró, uma pessoa foi flagrada com petrechos para a confecção de coquetel molotov. Ela foi encaminhada ao 8º DP.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tomam a avenida Paulista nesta terça-feira (7) em ato a favor do governo, contra o STF (Supremo Tribunal Federal) RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Bolsonaro discursou para os seus apoiadores, presidente subiu o tom e voltou a criticar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Luís Barroso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Fernando Bicerra/EFE - 07.09.2021

Para os seus seguidores, Bolsonaro chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de 'canalha' e disse que não cumprirá mais as suas ordens. Também culpou o ministro Barroso pelas derrotas das principais bandeiras bolsonaristas como o voto impresso JERôNIMO GONZALEZ/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-07/09/2021

'Tenho apoio de vocês. Enquanto vocês estiverem ao meu lado estarei sendo o porta-voz de vocês. Não existe satisfação maior do que estar no meio de vocês. Podem ter certeza, onde vocês estiverem eu estarei. Cumprimento patriotas que estão em todos os lugares desse Brasil hoje se manifestando por liberdade. O povo acordou', discursou AMANDA PEROBELLI/Reuters - 09/07/2021

Durante ato, apoiadores atacam ministro Alexandre de Moraes do STF Diego Vara/Reuters - 07.09.21

Durante a manifestação, apoiadores, muitos sem máscara apesar da pandemia de covid-19, pediam a instauração de um tribunal militar no país ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Pedidos para o fechamento do STF (Superior Tribunal Federal) foram erguidos em cartazes e banners por diversos apoiadores de Bolsonaro durante a manifestação ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Manifestantes espalham faixas pela avenida Paulista pedindo o voto impresso e auditável, uma das bandeiras defendidas por Bolsonaro, mas que foi recusada pelo congresso ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Durante ato de apoio ao presidente Bolsonaro, mulher bate continência Amanda Perobelli/Reuters - 07.09.21

Até crianças participam de ato a favor de Bolsonaro em São Paulo ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Manifestantes participam de ato a favor do governo Bolsonaro, pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e por intervenção militar RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21