Augusto Nunes bate em Glenn depois de ser chamado de covarde

Jornalistas brigam durante programa de rádio Reprodução Youtube

O jornalista Augusto Nunes bateu no também jornalista Glenn Greenwald, do site The Incercept, durante a participação ao vivo de ambos no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, transmitido pelo YouTube.

A agressão aconteceu depois que Glenn chamou Augusto Nunes, que também é colunista da Record TV e do R7, de covarde, acusando-o de fazer comentários a respeito do filhos de Glenn com seu marido, o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ). Ao R7, Augusto Nunes disse: "Ele teve o que mereceu. Ele me agrediu e eu reagi".

O jornalista do The Intercept disse que Augusto afirmou que um juiz deveria enviar seus filhos adotados de volta para um abrigo de menores e o chamou de "covarde" várias vezes. Augusto Nunes negou ter pedido para algum juiz recolher os filhos e, ainda no programa, lembrou que, como David Miranda permanece em Brasília e Glenn "passa o tempo todo lidando com material roubado", em referência a informações vazadas por hackers apenas perguntou quem ia cuidar dos filhos. Ao ser chamado de covarde várias vezes, ele reagiu.

David Miranda, marido de Glenn, divulgou uma resposta ao ocorrido: “Esse canalha usou nossos filhos, duas crianças, para atacar o meu trabalho e do meu marido, ele nunca falou das milhões de mães e pais solos que saem para trabalhar todos os dias. É tão covarde que não consegue escutar a verdade cara a cara e partiu para a agressão física.”