Avião com 43 pessoas fez pouso "sem combustível" no Amazonas Um dos motores chegou a parar durante o voo. CENIPA está investigando o caso, que foi classificado como incidente grave por falta de combustível Avião com 43 pessoas fez pouso "sem combustível" no Amazonas

Aeronave fazia trajeto entre cidade do Pará e Manaus Reprodução

Uma avião da MAP Linhas Aéreas que transportava 39 pessoas e quatro tripulantes fez um pouso no aeroporto de Itaituba, no Pará, com seus motores paralisados por falta de combustível no último dia 16 de setembro. O caso foi classificado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) como um incidente grave ocasionado por falta de combustível.

Leia mais: Perigosos, um balão é registrado pela FAB no país a cada 8 horas

A aeronave, um ATR-72 de prefixo PR-MPY, com capacidade para 68 passageiros fazia o voo PAM-5913 entre a cidade paraense e Manaus, capital do Amazonas, um percurso de 480 km e pouco mais de uma hora de voo.

O avião decolou perto das 15h da cidade do Pará e, ao se aproximar para pouso em Manaus, o aeroporto da capital amazonense foi fechado para priorizar uma emergência de outra aeronave.

Leia também: Brasil faz 1.977 alertas para prevenir acidentes aéreos em dez anos

Com isso, os pilotos precisaram usar um aeroporto alternativo que, devido à distância, era o aeroporto de destino. Um procedimento muito comum na aviação quando não é possível o posuo no aeroporto de destino.

Segundo dados do Cenipa, durante o procedimento de retorno, o avião teve uma falha no motor esquerdo, que chegou a parar de funcionar. O problema não impossibilita a aeronave, que tem dois motores, de continuar o voo.

Os pilotos continuaram a voar normalmente e ao pousar a aeronave no aeroporto de Itaituba, instantes após tocar o solo, o motor direito também parou de funcionar.

Dados preliminares teriam apontado que a falha nos motores falha nos motores foi um falta de combustível. Agora os técnicos do Cenipa tentam verificar se, após o pouso, ainda havia algum combustível nos tanques da aeronave, ou se houve algum problema que impediu que o combustível chegasse até os motores.

Segundo as regras vigentes da aviação comercial, os aviões no país precisam ser abastecidos, antes da decolagem, para voar até o destino programado, ter uma reserva para um aeroporto alternativo e um extra para voar por mais 45 minutos.

O R7 procurou a MAP Linhas Aéreas, que afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que "as investigações do Cenipa ainda estão em andamento e que acompanha todos os procedimentos" e que a empresa "ressalta ainda que opera dentro dos padrões de segurança estabelecidos pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), cumprindo todas as normas operacionais exigidas".

A reportagem também pediu mais informações sobre a ocorrência ao Cenipa, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. Entretanto, o caso segue em investigação pelo órgão e sua conclusão, que ainda não tem previsão para ser finalizada, não tem caráter punitivo, e serve apenas para fins de prevenção de que situações semelhantes possam ser evitadas.