Avião da FAB com destino ao Haiti sofre pane na Serra do Cachimbo Aeronave levava medicamentos e equipes para auxiliar desabrigados do terremoto no Haiti. Viagem sofrerá atraso

A- A+

Avião da FAB decolou de Brasília rumo ao Haiti Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

O avião de transporte KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou na manhã deste domingo (22) levando ajuda humanitária para Porto Príncipe, capital do Haiti, sofreu uma pane na região da Serra do Cachimbo, no Pará, no início da tarde, conforme apurado pelo R7. O problema foi identificado em solo, durante abastecimento previamente planejado, e houve a necessidade da troca por outra aeronave do mesmo tipo.

A missão continua, mas, com isso, a saída do avião do Brasil sofrerá um atraso. Há uma parada planejada em Boa Vista (RR) antes de deixar o país, e a decolagem para o Haiti foi reprogramada para as 8 horas, "devido às restrições de disponibilidade de horários para pouso em Porto Príncipe", segundo a FAB. A aeronave levava medicamentos e equipes de resgate para auxiliar a população do Haiti após um terremoto de magnitude 7,2 atingir o país último dia 14. A missão humanitária multidisciplinar envolve os ministérios da Justiça, Defesa, Saúde e Desenvolvimento Regional.

De acordo com o Ministério da Defesa, o avião leva 7 toneladas de materiais e equipamentos de emergência, além de mais 3,5 toneladas de medicamentos e insumos do Ministério da Saúde.

Foram enviados kits usados em situações de desastres, que podem atender até 50 mil pessoas. Também foram levados macas, colares cervicais, biombos, insulina humana tipo regular, medicamento que tem ação rápida em casos de choque, ocasionado pela diminuição anormal do volume do sangue.

Na aeronave viajavam 32 bombeiros, do Distrito Federal, Minas Gerais e da Força Nacional, especialistas em buscas e resgates em escombros. Com eles, dois cachorros treinados para este tipo de operação.

Avião levava medicamentos para vítimas de terremoto no Haiti Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

































O Brasil enviou na manhã deste domingo (22) medicamentos e equipes de resgate para auxiliar a população do Haiti após um terremoto de magnitude 7,2 atingir o país último dia 14 . Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de embarque da missão humanitária multidisciplinar, que envolve os ministérios da Justiça, Defesa, Saúde e Desenvolvimento Regiona Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

O transporte dos especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas, além de kits de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica, serão levados pela aeronave de transporte KC-390 Millennium. Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

De acordo com o Ministério da Defesa, o avião leva 7 toneladas de materiais e equipamentos de emergência, além de mais 3,5 toneladas de medicamentos e insumos do Ministério da Saúde. Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

ambém viajaram 32 bombeiros, do Distrito Federal, Minas Gerais e da Força Nacional, especialistas em buscas e resgates em escombros. Com eles, dois cachorros treinados para este tipo de operação

Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

Estão sendo enviados kits usados em situações de desastres, que podem atender até 50 mil pessoas. Também foram levados macas, colares cervicais, biombos, insulina humana tipo regular, medicamento que tem ação rápida em casos de choque, ocasionado pela diminuição anormal do volume do sangue T Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o embarque, na Base Aérea de Brasília, acompanhado de vários ministros Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

Durante a cerimônia, o presidente disse que a solidariedade é uma marca do povo brasileiro Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021

“Recebi o pedido de ajuda e, rapidamente, as Forças Armadas e o corpo diplomático programaram esta missão. É um pequeno contingente mas uma grande missão, que orgulha a todos nós”, disse Bolsonaro. Adriano Machado/Reuters - 22.08.2021 Publicidade