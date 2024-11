Avião da Qatar Airways faz pouso forçado em Salvador Voo ia de Guarulhos para Doha e teve problemas técnicos; passageiros esperaram 11h até a realocação Brasil|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/11/2024 - 15h54 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h54 ) twitter

Passageiros aguardam para embarcar em voo da Qatar Airways após avião da companhia fazer pouso de emergência em Salvador Marcos Camargo Jr.

O voo QR774 da Qatar Airways, que ia de Guarulhos, em São Paulo, para Doha, no Catar, no início dessa madrugada, foi forçado a aterrissar em Salvador após cerca de três horas de viagem. O procedimento foi necessário após um problema técnico, mas a companhia não informou a origem do defeito.

Os passageiros esperaram quase 11h confinados em um espaço do Terminal Internacional do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, na capital baiana, até que pudessem embarcar em um avião reserva que veio de Guarulhos.

O avião pousou, de maneira tranquila, em Salvador por volta das 6h. Os quase 400 passageiros desceram e ficaram no terminal internacional.

Nenhum funcionário da companhia prestou esclarecimentos no local, mas a empresa aeroportuária forneceu um lanche com pães e bebidas. Alguns passageiros pediram para sair do terminal para acessar a praça de alimentação e outros espaços dos terminais, mas os funcionários não permitiram.

‌



A Qatar Airways informou que “a aeronave pousou com segurança e planos para arranjos alternativos de viagem para os passageiros estão em andamento. Todos os passageiros serão assistidos para garantir conexões tranquilas para seus destinos finais”.

Os passageiros, entretanto, disseram que a companhia não prestou assistência. No aplicativo da companhia havia informação de “mudança de itinerário”, mas minutos antes da nova decolagem não havia informações sobre o novo embarque, hora e assentos marcados.

Até o momento do novo embarque, nenhum funcionário da Qatar prestou esclarecimentos aos passageiros. Funcionários da Swissport, empresa responsável por serviços de suporte de solo, fizeram o novo procedimento de realocação dos passageiros.