Balança comercial brasileira tem superávit de US$10,349 bi em abril No acumulado do ano, balança registra superávit de 18,257 bilhões dólares, ante 8,955 bilhões de dólares no mesmo período de 2020

Em abril do ano passado, a balança teve superávit comercial de 6,163 bilhões de dólares REUTERS/Amanda Perobelli - 23/09/2019

A balança comercial brasileira registrou superávit de 10,349 bilhões de dólares em abril, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira. O superávit veio abaixo do estimado em pesquisa da Reuters com economistas, que apontava para saldo positivo de 11,404 bilhões de dólares para o período.

No mês passado, as exportações somaram 26,481 bilhões de dólares, enquanto as importações foram de 16,132 bilhões de dólares. No acumulado do ano, a balança comercial registra superávit de 18,257 bilhões dólares, ante 8,955 bilhões de dólares no mesmo período de 2020.

Em abril do ano passado, a balança teve superávit comercial de 6,163 bilhões de dólares.

No mês passado, a Economia revisou a metodologia adotada na compilação das estatísticas da balança comercial e recalculou com os novos parâmetros os números da sua série histórica, com início em 1997, o que resultou em uma redução de 16,5% do saldo acumulado apurado até 2020. Já para este ano, a mesma mudança de critérios contribuiu para uma elevação do superávit que havia sido reportado até março.

