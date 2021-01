Bancada federal alagoana declara apoio a Arthur Lira para Câmara Deputado aparece com ampla maioria dos votos no Estado para presidir a Casa Legislativa Bancada federal alagoana declara apoio a Arthur Lira para Câmara

A- A+

Lira conta com o apoio do Planalto na eleição Bruno Kelly/Reuters - 07.01.2021

Quase todos os votos dos deputados federais alagoanos devem ir para Arthur Lira (Progressistas-AL) na corrida pela presidência da Câmara dos Deputados. Lira é o candidato preferido do Planalto para o cargo na Casa Legislativa.

Em reunião neste sábado (9), Sérgio Toledo (PL-AL), Severino Pessoa (Republicanos-AL), Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) e Marx Beltrão (PSD-AL) declararam apoio, além do próprio Arthur. Outros três justificaram a ausência, mas estão nas contas de votos da campanha.

O líder da bancada alagoana no Congresso Nacional, deputado Marx Beltrão (PSD-AL), reforçou que "praticamente toda a bancada de Alagoas. Alguns não puderam vir hoje por compromissos que tinham. Mas, com exceção de um deputado federal em razão do partido, todos os demais devem marchar com Arthur.

Beltrão ainda justificou que a escolha de Arthur Lira vai além da questão estadual. "Arthur Lira sempre teve como característica ouvir todos e dar oportunidade a todos. A Câmara não pode ser um puxadinhos pra alguns. Todos precisam defender seus projetos", explicou.

Já Arthur Lira, afirmou que tem conseguido uma adesão espontânea à sua candidatura. Para o Progressista, "todos querem ter voz na Câmara. Queremos um Congresso transparente e previsível", garantiu.

Alagoas foi o oitavo estado visitado esta semana pelo Parlamentar, sendo o primeiro no Nordeste. Antes passou por Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso.