Banco do Brics investirá cerca de R$ 2,4 bilhões em projetos no Brasil Nos três primeiros anos de funcionamento do Novo Banco de Desenvolvimento quatro projetos do Brasil foram aprovados Novo Banco de Desenvolvimento investirá em projetos do Brasil

Brasil receberá R$ 2.421.900 em projetos Jose Luis Gonzalez/Reuters - 12.2.2018

O Brasil receberá US$ 621 milhões (R$ 2.421.900) do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), instituição financeira criada em 2015 pelo BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Nos três primeiros anos de operação da instituição foram aprovados quatro projetos brasileiros que abrangem as áreas de energia renovável (eólica, solar e hidrelétrica), construção de estradas, reconstrução de rodovia férrea, esgotamento sanitário, telecomunicações e refinarias da Petrobras.

Os dados são do estudo Arquitetura Financeira Conjunta do BRICS: o NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), lançado nesta quarta-feira (17) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

O estudo estima que o déficit de investimentos em infraestrutura nos países em desenvolvimento seja de US$ 1 trilhão e US$ 1,5 trilhão por ano. Criado para oferecer crédito a projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outros países em desenvolvimento, o NBD aprovou, entre 2016 e 2018, 30 projetos num total de US$ 8,1 bilhões.

Segundo a pesquisa, quase um terço do valor se destina a financiamentos no setor de transporte, enquanto 26% é direcionado à energia limpa. Além desses setores, o banco também é voltado para projetos contemporâneos nas áreas de mobilidade urbana e rural, eficiência na oferta e uso da água, proteção contra enchentes, infraestrutura (social e urbana) e produção limpa (atividades poupadoras de emissão de CO2).

O Brasil, como um dos cinco acionistas do NBD, já aportou US$ 1 bilhão até 2019 e deverá destinar mais US$ 1,050 bilhão para a instituição até 2022. Até o momento, o banco já recebeu aportes de US$ 5,3 bilhões de seus sócios fundadores, e a meta de integralização do capital até 2022 é de US$ 10 bilhões.

Juntos, os países do BRICS têm uma participação de 33% no produto global, 42% da população mundial e 43% de contribuição no crescimento do produto global, segundo dados do FMI (Fundo Monetário Internacional) para 2018.

Escritório no Brasil

O NBD tem sede em Xangai, na China, além de um escritório em Johanesburgo, na África do Sul. Em novembro de 2019, está prevista a inauguração de um escritório no Brasil, na cidade de São Paulo. Há, ainda, expectativa de criação de uma representação na capital federal. Em 2020, o Brasil indicará o novo presidente do banco, lembra o Ipea.