Banco vai realizar leilão online de 502 imóveis em 22 Estados

Nesta quarta-feira (24), na quinta-feira (25) e no dia 6 de maio, o banco Santander vai realizar um leilão oline para oferecer 502 imóveis residenciais, comerciais e rurais.

Com alguns cliques, a conquista da casa própria ou a aquisição de uma sede para investir em um negócio será possível através de leilões online de imóveis. São apartamentos, casas, terrenos, sobrados e lojas com valores abaixo do mercado e facilidades de pagamento em todo o país.

Diferentes imóveis estarão disponíveis nos dias de leilão e os valores iniciais variam de R$ 22 mil até R$ 10 milhões. Para todos os imóveis residenciais há desconto de 10% caso o pagamento seja à vista.

As unidades estão distribuídas entre 22 estados e os leilões são abertos para qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site onde o imóvel de interesse vai estar disponível, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances. O método usado na Internet obedece aos parâmetros de qualquer leilão, em que quem der o maior lance garante o imóvel.

São três editais para os interessados nos leilões, cada um ofertando imóveis diferentes e em estados variados.

Até os dias 24 e 25 de abril estarão disponíveis para lances a maioria dos imóveis residenciais: são 218 unidades com valores iniciais entre R$ 42 mil e R$ 2,3 milhões. Os imóveis estão em Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Com encerramento em 6 de maio, estão mais 174 imóveis residenciais nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, com lances iniciais entre R$ 22 mil e R$ 9 milhões.

Também até o dia 6 de maio estarão disponíveis 110 opções distribuídas pelos estados da Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances iniciais variam entre R$ 25 mil e R$ 10 milhões.

