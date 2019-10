Bebê é a sexta vítima de acidente na via Dutra, sentido Rio de Janeiro Ele estava com os outros quatro ocupantes do automóvel atingido por uma carreta que atravessou a pista Bebê é sexta vítima de acidente na via Dutra, sentido Rio

Carro onde estava o bebê foi atingido por carreta PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal informou que um bebê, que completaria um mês de idade neste domingo (13), está entre os mortos na colisão ocorrida na tarde deste sábado (12) entre uma carreta e um carro na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende. Com a confirmação, subiu para seis o número de vítimas do acidente.

O bebê estava com os outros quatro ocupantes do automóvel que trafegava em direção ao Rio de Janeiro e foi atingido por uma carreta que atravessou a pista. A via chegou a ser interditada no sentido Rio até as 16h, mas já foi parcialmente liberada.

O acidente teria acontecido depois que a carreta atravessou a pista e acertou o veículo de passeio que vinha no sentido oposto. A colisão ocorreu às 13h40, na altura do quilômetro 293, e chegou a provocar 7,5 quilômetros de congestionamento.