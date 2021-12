Bispo Macedo lança, no Templo de Salomão, a Bíblia Manuscrita Cerca de 30 mil pastores em todo o Brasil, de forma colaborativa, vão participar da transcrição do livro sagrado

Bispo Macedo lançou a 'Bíblia Manuscrita' nesta terça, no Templo de Salomão Demetrio Koch

O Bispo Edir Macedo, líder espiritual da Universal, lançou nesta terça-feira (7) a Bíblia Manuscrita. No Templo de Salomão, em São Paulo, ele transcreveu, de próprio punho, os versículos 1 e 2 de Gênesis. Sua mulher, Ester Bezerra, transcreveu os versículos 3 e 4 do mesmo livro e o Pastor Wellington Bezerra da Costa, presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, transcreveu os versículos 5 e 6.

Depois de pronta, a Bíblia Manuscrita fará companhia à Bíblia Centenária, que está exposta no Templo de Salomão. Ao todo, mais de 30 mil pessoas, de forma colaborativa, vão transcrever outros versículos do livro sagrado. A obra é uma iniciativa da Unigrejas (União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos).

Ester Bezerra também transcreveu versículos da 'Bíblia' Demetrio Koch

Nesta terça, outros líderes evangélicos também participaram da abertura do evento em 26 estados e no Distrito Federal.

Todos os versículos serão copiados em páginas em branco, que vão ser distribuídas pela Unigrejas em todo o Brasil. O trabalho de transcrição da Bíblia Manuscrita levará entre três e cinco meses para ficar pronto e serão realizados em torno de 700 eventos pelo país.

Bispo Macedo ao lado do Pastor Wellington Bezerra da Costa Demetrio Koch

“A Bíblia é um livro que fala de Fé, esperança, de perdão, de amor ao próximo e de tolerância”, explica o presidente da Unigrejas, Bispo Eduardo Bravo. “É difícil acreditar que um livro como esse esteja sendo tão bombardeado, inclusive com leis criadas para impedir a presença da Bíblia em bibliotecas e em lugares públicos”, comenta.

O início da 'Bíblia Manuscrita' Demetrio Koch

“A partir dessa situação, desse combate que está ocorrendo contra a Bíblia, surgiu a ideia de chamar atenção para o livro sagrado e mostrar a todos que a Bíblia é uma obra atual. Aqueles que leem essa Palavra adquirem sabedoria, porque recebem instrução de uma obra inspirada por Deus", finalizou Bravo.