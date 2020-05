Bolsonaro autoriza envio das Forças Armadas para combate a queimadas Equipes serão deslocadas para a região Amazônica. Decreto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União Bolsonaro autoriza envio das Forças Armadas para combate a queimadas

Bolsonaro autoriza Forças Armadas para combate a queimadas REUTERS/Bruno Kelly

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro autorizou o envio das Forças Armadas para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia, de acordo com um decreto publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira.

Em vigor de 11 de maio a 10 de junho, o decreto segue a decisão de Bolsonaro de enviar as Forças Armadas no ano passado, após protestos internacionais pela crescente destruição da maior floresta tropical do mundo, que retém grandes quantidades de gases de efeito estufa que causam mudanças climáticas.

