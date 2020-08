Bolsonaro oficializará prorrogação do auxílio na terça, diz aliado

Deputado federal é líder do bloco parlamentar conhecido como centrão e divulgou no Twitter evento para anúncio das novas parcelas POLITICA-AUXILIO-TERCAFEIRA-LIRA:Bolsonaro vai oficializar prorrogação do auxílio na terça-feira, diz Arthur Lira