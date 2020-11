Do R7

Bolsonaro prorroga operação com militares na Amazônia até abril Presidente assinou decreto ampliando a presença das Forças Armadas na região em estratégia contra o desmatamento

O presidente Jair Bolsonaro Adriano Machado/Reuter - 23.10.2020

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira (4) decreto que prorroga, até 30 de abril de 2021, o emprego das Forças Armadas contra o desmatamento na região amazônica. Trata-se da operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) na Amazônia Legal, chamada Operação Verde Brasil 2.

A atuação dos militares se dá na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental, em outras áreas federais e, mediante requerimento do respectivo governador.

Mourão diz que operação com militares na Amazônia vai até abril

A prorrogação da operação já havia sido adiantada em outubro pelo vice-presidente Hamilton Mourão, após o país registrar aumentos no desmatamento.

"A decisão está tomada. Tem que assinar entre essa semana e a semana que vem. Eu vou acertar com o General Heleno [ministro do Gabinete de Segurança Institucional] aí pra poder fazer essa prorrogação. Nós estamos com recurso e o recurso é suficiente pra chegar até abril", disse.