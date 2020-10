Mourão diz que operação com militares na Amazônia vai até abril

Mourão defende fiscalização contra desmatamentos Romério Cunha/VPR - 19.08.2020

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (26) que a Operação Verde Brasil 2, que utiliza tropas militares no combate ao desmatamento da Amazônia, será prorrogada até abril.

"A decisão está tomada. Tem que assinar entre essa semana e a semana que vem. Eu vou acertar com o General Heleno [ministro do Gabinete de Segurança Institucional] aí pra poder fazer essa prorrogação. Nós estamos com recurso e o recurso é suficiente pra chegar até abril", disse.

Governo quer militares em ações de preservação da Amazônia até 2022

Ele acrescentou que ainda restam cerca de R$ 180 milhões dos R$ 450 milhões destinados à operação.

"Nós precisamos prosseguir por que a gente quer entrar em um círculo virtuoso aí de queda do desmatamento. É o nosso compromisso e a gente tem que derrubar isso aí. E para derrubar nós temos que ter gente em campo fiscalizando", justificou a prorrogação.

Mourão contou que a reunião do Conselho da Amazônia ocorrer na semana que vem, no dia 3. "Em tese, nós vamos apresentar o final do planejamento estratégico. Está pronto. O ministério da Defesa vai fazer uma avaliação da Operação Verde Brasil 2. A ministra [da Agricultura} Tereza Cristina vai falar como é que está avançando a questão da regularização fundiária. O ministro [do Meio Ambiente, Ricardo] Salles vai falar da questão do Ibama e ICMBio", explicou.

O vice-presidente também comentou o atrito entre os ministros Salles e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo da Presidência. Segundo ele, coube ao presidente Jair Bolsonaro esfriar os ânimos, em um almoço na sexta-feira (23).

Mourão defendeu que as discussões entre ministros ocorram sempre "intramuros".