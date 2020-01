Brasil e Qatar acabam com exigência de visto Documento foi assinado durante visita do presidente Jair Bolsonaro ao Qatar em outubro do ano passado, durante cerimônia no Palácio Real

Cidadãos podem visitar os países sem necessidade de visto Marcelo Camargo/Agência Brasil

O acordo entre o Brasil e Qatar, que acaba com a exigência de visto para portadores de passaportes dos dois países, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (14).

O documento foi assinado durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Qatar, em outubro do ano passado, durante cerimônia no Palácio Real, em Doha, onde o presidente brasileiro foi recepcionado pelo emir do Catar, Xeique Tamin Bin Hamad Al Thanil.

Com a medida, os cidadãos brasileiros e do Qatar, com passaporte comum válido por um período mínimo de seis meses, podem visitar os dois países, sem necessidade de visto, para fins de turismo, trânsito ou negócios.

O acordo prevê que qualquer parte pode suspender a isenção, no todo ou em parte, em especial por razões de segurança pública ou mediante a reintrodução de novos requisitos de visto seja do Brasil ou do Qatar.

“A decisão de suspensão será notificada à outra parte, no mais tardar 30 dias antes da sua entrada em vigor”, diz o documento.