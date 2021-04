Butantan diz que falta de IFA não muda cronograma da Coronavac

Brasil | Do R7, com Reuters

A- A+

Recipientes de vacina em fábrica do Butantan Amanda Perobelli - 22.dez.2020/Reuters

O Instituto Butantan afirmou nesta quarta-feira (7), em nota oficial, que a falta de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) nesta semana não vai afetar a produção da vacina CoronaVac, garantindo assim o cronograma de entrega de 46 milhões de doses do imunizante ao governo federal até o final de abril.

Em sua nota, o instituto explica que envasou todas as doses com o IFA que tinha disponível. Agora, o Butantan aguarda a chegada de uma nova carga da matéria-prima vinda da China e que tem previsão de chegar ao Brasil na próxima semana.

Desde janeiro o Butantan já entregou 38,2 milhões de doses da vacina ao país. O total corresponde a 83% das 46 milhões de doses acordadas até 30 de abril com o Ministério da Saúde. Em março foram disponibilizadas 22,7 milhões de doses, em fevereiro, 4,85 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões de unidades.

O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Atualmente, 85% das vacinas disponíveis no país contra a covid-19 são do Butantan.

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta (7), o presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que o instituto já tem a estrutura pronta para entrega mais 3,4 milhões de doses. "Aguardamos a chegada de mais matéria-prima da China nos próximos dias para iniciar a fase final deste contrato de 46 milhões e já iniciar o outro contrato de 54 milhões", disse Covas.

"Estamos aguardando a chegada de 6 mil litros (de IFA) que originarão 10 milhões de doses de vacina. É importante mencionar que essa chegada estava prevista para esta semana, houve um atraso e nós estamos aguardando para a próxima semana."

Mais cedo, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que conversou por telefone na terça-feira com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, que lhe disse que não via razões para atrasos no envio de IFA ao Brasil, em um momento em que a China busca acelerar a vacinação local, mas que confirmaria a informação com Pequim.

Na coletiva desta tarde, no Palácio dos Bandeirantes, Doria disse ainda que o governo do Estado de São Paulo firmou a compra de mais 30 milhões de doses da CoronaVac para uso exclusivo no Estado a partir de setembro.

"Vamos cumprir o contrato e vamos entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan até o dia 30 de agosto. Depois, a partir de setembro, nós já compramos 30 milhões de doses da vacina do Butantan para atender exclusivamente os moradores do Estado de São Paulo", disse Doria.