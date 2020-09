Caça Gripen faz primeiro voo em espaço aéreo brasileiro; veja

Vista do novo caça Gripen, da Força Área Brasileira (FAB), no Aaeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina LUCIO RILA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.09.2020

O caça Gripen nacional realizou seu primeiro voo em espaço aéreo brasileiro na tarde desta quinta-feira (24). A aeronave decolou de Navegantes (SC) com destino a Gavião Peixoto (SP). Veja no vídeo abaixo:

O caça foi feito em parceria da sueca Saab com as brasileiras Embraer Defesa e Segurança, Ael Sistemas, Akaer e Atech. A entrega aconteceu há um ano em voo de testes na Suécia.

A parceira da Suécia com o Brasil começou em 2014 com o contrato no valor de 39,3 bilhões de coroas suecas para o desenvolvimento e produção de 36 caças Gripen E/F para a FAB, incluindo sistemas relacionados, suporte e equipamentos. As aeronaves do programa Gripen Brasileiro serão entregues entre 2021 e 2026 e a transferência de tecnologia ao Brasil será entregue pelo prazo de aproximadamente dez anos.

Na FAB, o caça será chamado de F-39E.

O F-39E Gripen acaba de realizar o seu primeiro pouso em território nacional.

A aeronave chegou ao Centro de Ensaios em Voo do Gripen, em Gavião Peixoto/SP. @DefesaGovBr @saabdobrasil#FAB #Gripen #AsasQueProtegem pic.twitter.com/dDX9jT5UZz — Força Aérea Brasileira  (@fab_oficial) September 24, 2020

A primeira aeronave F-39E Gripen será empregada nas atividades de desenvolvimento conjunto no parque industrial brasileiro, por cooperação entre a Saab e as empresas nacionais selecionadas como beneficiárias no programa de transferência de tecnologia (offset).

O primeiro caça terá instrumentos para a realização da campanha de testes no Centro de Ensaios em Voo do Gripen (GFTC, do inglês Gripen Flight Test Center), em Gavião Peixoto (SP). Futuramente, ao final do desenvolvimento da versão monoposto, essa unidade vai ser incorporada à frota da FAB.



Por ser uma aeronave em fase de testes, sua operação deve ser executada em ambientes controlados, sempre buscando a máxima segurança do piloto e da máquina. Os voos de testes na Suécia foram iniciados a partir de agosto de 2019 e, recentemente, o mesmo avião decolou pela primeira vez comandado por um oficial da FAB, o Major Aviador Cristiano de Oliveira Peres.



As primeiras aeronaves em condições de serem utilizadas em operações de Força Aérea têm previsão de serem entregues para o Comando da Aeronáutica ao final de 2021.