Cacique Raoni apresenta melhora de infecção, mas segue internado

Cacique Raoni, da etnia caiapó, está internado em Sinop Funai / Divulgação

O cacique Raoni Metuktire, de 89 anos, internado em um hospital de Sinop (MT), apresentou melhora no quadro infeção intestinal.

Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (24), no entanto, ele ainda será submetido a novos exames.

De acordo com o médico Douglas Yanai, o líder indígena passou a noite "bem" e com a pressão arterial controlada. “Ele já conversa de forma mais ativa com a equipe médica e manifesta sua ansiedade em voltar para o lar. Trabalhamos com a possibilidade de alta nos próximos dias, mas dependemos dos novos resultados dos exames”, disse o médico por meio de nota.

Em relação ao exame de colonoscopia, que indicou a inflamação intestinal, os médicos aguardam confirmação da análise de uma biópsia. Ele também deve ser submetido a uma nova tomografia do tórax ainda hoje.

Na segunda-feira (20), o indígena passou por uma transfusão de sangue. Análises laboratoriais revelaram duas úlceras, que causaram hemorragia digestiva e anemia. Ele também foi diagnosticado com depressão.

"Raoni permanece ainda em tratamento para as úlceras gástricas e quadro infeccioso com dieta hipercalórica e hiperprotéica", completa o documento assinado pela equipe de profissionais que acompanham o cacique.