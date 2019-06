Câmara aprova lei para para punir quem causa desastre ambiental

do R7, com informações da Agência Câmara

Rastro de destruição da lama apos tragédia em janeiro em Brumadinho (MG) Márcio Neves/R7

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (25) um projeto de lei que cria o crime de “ecocídio”, quando a pessoa causar desastre ambiental com destruição significativa da flora ou mortandade de animais. O texto segue para análise do Senado Federal e, se aprovado, segue para sanção presidencial.

Leia mais: Vale detonou explosivos no dia do rompimento da barragem em Brumadinho

O projeto, foi assinado pelos membros da comissão externa de Brumadinho, encabeçado pelo coordenador, deputado federal Zé Silva (Solidariedade-MG), e muda a Lei de Crimes Ambientais, estabelecendo pena de prisão de 4 a 12 anos e multa para quem der causa a desastre ambiental, com destruição significativa da flora ou morte de animais, atestada por laudo pericial reconhecendo a contaminação do ar do solo, ou da água.

No caso do acidente provocar morte de pessoa, a pena será aplicada independentemente da prevista para o crime de homicídio.

Para Zé Silva, a aprovação foi “um exemplo que a Casa deu ao votar projetos que defendem o meio ambiente e as famílias de regiões de barragem”.

Multa ambiental



A proposta também atualiza os limites da multa ambiental, atualmente entre R$ 50 e R$ 50 milhões.

Um regulamento definirá o valor das multas especificadas na lei segundo a categoria e a gravidade da infração. Os novos limites serão de R$ 2 mil a R$ 1 bilhão, atualizados periodicamente com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

Descumprir normas



Outro crime criado pelo projeto refere-se ao descumprimento de legislação, norma técnica, licença e suas condicionantes ou de determinação da autoridade ambiental e da entidade fiscalizadora da segurança de barragem.

Nesses casos, a pena será de prisão de 2 a 5 anos e multa. No crime culposo, ela cai para detenção de 1 a 3 anos e multa.

Relatório de segurança



A lei ainda prevê pena de prisão de 3 anos a 6 anos e multa para o crime de elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.

O texto aprovado pelos deputados inclui nessa tipificação o relatório de segurança de barragem, situação que ocorreu no desastre de Brumadinho.

As penalidades continuam as previstas atualmente. Se o crime for considerado culposo, será de detenção de 1 a 3 anos. Além disso, o agravante por dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa variará de aumento de 1/3 a 2/3.