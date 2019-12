Câmara e Senado fecham acordo para criar proposta tributária única Uma comissão mista será constituída na quinta-feira (19) para que em até 90 dias forme um texto de consenso, que atenda os anseios do governo

Maia, Alcolumbre e o ministro da Economia, Paulo Guedes Adriano Machado/Reuters

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciaram nesta quarta-feira (18) um acordo entre as Casas e o governo para a apresentação de uma proposta única de reforma tributária, após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Uma comissão mista será constituída na quinta-feira (19) para que em até 90 dias forme um texto de consenso, que atenda as manifestações e anseios do governo, disse Alcolumbre a jornalistas após o encontro.

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) será o presidente da comissão mista, e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) será o relator.

"A comissão vai possibilitar organizar um texto comum para que, aprovado na Câmara, chegue no Senado de forma harmônica" afirmou Maia.

Até o momento, o governo do presidente Jair Bolsonaro ainda não mandou sua proposta de reforma tributária ao Congresso, ao passo que Câmara dos Deputados e Senado analisam textos diferentes sobre o tema, mas ainda em fase inicial.

