Câmara retoma discussão sobre PEC que recria auxílio; assista

Deputados vão analisar destaques da PEC Adriano Machado/Reuters-01/02/2021

A Câmara dos Deputados volta a analisar na manhã desta quarta-feira (10) o texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que recria o auxílio emergencial.

Os deputados aprovaram o projeto em primeiro turno na madrugada de hoje, mas agora precisam analisar destaques e levá-lo a uma segunda votação.

A aprovação em primeiro turno se deu 341 votos favoráveis e 121 contrários.

A PEC institui mecanismos de ajuste nas despesas, como congelamento de salários de servidores, quando há elevado comprometimento das finanças de União, Estados e municípios. A proposta abre espaço fiscal para o pagamento do auxílio emergencial com valores entre R$ 175 e R$ 375 já a partir de março.

O sinal verde para a primeira votação veio depois de o próprio presidente Jair Bolsonaro ter endossado, a contragosto do Ministério da Economia, uma tentativa de fatiar a PEC para deixar de fora parte das medidas mais duras. A investida acabou não vingando.

A estratégia de Bolsonaro naufragou após a equipe econômica e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), terem entrado em campo para desarmar o movimento das forças de segurança, apoiadas pela bancada da bala. Os policiais queriam emplacar um dispositivo que os livrasse do alcance das medidas de congelamento de salários e progressões na carreira, mas foram barrados.

Com isso, o relator na Câmara, Daniel Freitas (PSC-SC), manteve a proposta já aprovada no Senado, com auxílio e mecanismos de contenção de despesas. As discussões começaram na manhã de terça-feira (9) e, com o movimento de obstrução da oposição somente foi aprovado à 1h30 desta quarta.

Assista à sessão ao vivo: