Caminhada do Amor reúne 12 mil participantes em São Paulo Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School , participaram do evento, que acontece neste sábado (26) em todo o mundo

Evento acontece em diversos países do mundo Edu Garcia/ R7 - 26.10.2019

A 6ª edição da Caminhada do Amor reuniu cerca de 12 mil pessoas no parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP), neste sábado (26). O evento acontece em parques de mais de 82 países e em 180 cidades brasileiras e deve reunir mais de 140 mil pessoas em todo mundo.

O objetivo principal da Caminhada é estimular o diálogo entre o casal e ensinar a importância de investir no relacionamento longe das redes sociais.

Na abertura do evento de São Paulo, Renato e Cristiane Cardoso, idealizadores da Caminhada do Amor e apresentadores do programa The Love School (A Escola do Amor), da Record TV, deram dicas para que a caminhada traga bons resultados para a vida em casal.

Falar e escutar são os pilares essenciais para o relacionamento. "Olho no olho. Conversar, falar, sem interrupções. Atenção 100% dedicada", disse Renato.

Para Cristiane, este não é o momento de apontar os defeitos do outro. "Você tem que lembrar que a gente está aqui para resolver e não para se sentir mal um com o outro", afirmou. O importante é mostrar os problemas e encontrar estratégias para resolvê-los.

Renato explica que marcar a Caminhada do Amor no parque serve como "desculpa para sair de casa. Sair do ambiente, da rotina do dia a dia". Segundo ele, esta é a primeira vez que alguns casais passeiam juntos no ano.

A dinâmica do evento faz com que casais fiquem juntos pelo menos mais uma vez ao longo da vida. Cristiane disse que as pessoas mudam muito com o tempo e, por isso, a atualização do diálogo é importante.

"Assim como a aparência muda, dentro da gente vai mudando", disse. Cristiane explica que, muitas vezes, as pessoas passam a não entender novos pontos de vista com o passar dos anos, por maior nível de maturidade e pelas mudanças do período.

Melhorar o diálogo

Flavia e Wilker querem dedicar mais tempo um ao outro Edu Garcia/ R7 - 26.10.2019

O casal Flavia Passos e Wilker Araújo tem dois filhos pequenos, um de oito meses e o outro de três anos, e sentem que dedicam pouco tempo um ao outro. Para reverter esta situação, participaram da Caminhada do Amor pela primeira vez.

Flavia quer sair do encontro com mudanças que possam ser aplicadas no dia a dia. “[Ter] mais diálogo, mais afeto, para a gente ficar mais junto. Eu quero levar daqui para casa também. Ter sempre um tempinho para gente”, afirma.

O casal aproveitou o sábado para fazer o exercício proposto pela Caminhada do Amor: fazer perguntas e dar respostas sobre o relacionamento. Para Wilker, a prática é importante para entender melhor o outro. "Esse diálogo começa acontecendo, começa a dar o espaço para a gente aprender a conversar mais, entender o outro, ver o que está acontecendo de errado, que as vezes no dia a dia a gente não consegue ver", disse.

Allan e Jéssica estão noivos Edu Garcia/ R7 - 26.10.2019

Allan Silva e Jéssica Celeste estão noivos e também participaram da Caminhada do Amor pela primeira vez neste ano. Para Jéssica, o evento é uma oportunidade para que o casal possa "se conhecer melhor, porque nada melhor do que um momento só para a gente, sem distração, sem pessoas ao redor".

A expectativa de Allan é que a conversa melhore o relacionamento e faça com que eles se entendam cada vez melhor.

Adga e Valdir estão casados há 27 anos Edu Garcia/ R7 - 26.10.2019

Agda e Valdir da Silva são casados há 27 anos e vão a todas as edições da Caminhada do Amor. Apesar do longo casamento, dizem acreditar ser importante sempre renovar o diálogo para manter a união.

Valdir diz que as edições fazem com que sempre "mude para melhor". Agda explica que o casal aproveita o evento para encontrar com amigos, passear e se divertir. "Aqui é um lugar que satisfaz, conversamos o que não conversamos em casa", disse.

