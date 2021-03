Campanha alerta para os riscos da depressão com piora da pandemia Em 2020, 576,6 mil trabalhadores receberam auxílio-doença ou se aposentaram por invalidez devido a transtornos mentais Campanha nacional alerta para os riscos da depressão com o agravamento da pandemia

Voluntários fizeram ação em cruzamentos das cidades Divulgação

No último fim de semana (13 e 14/3), 4 mil voluntários saíram pelas ruas de cidades de todos os 26 estados e do Distrito Federal para alertar a população sobre os perigos da depressão — doença que teve um grande aumento do número de casos com a pandemia da covid-19. De acordo com a organização da “Blitz Depression — Nós estamos com você”, 13 mil pessoas foram alcançadas pela ação.

Distribuindo 13 mil kits com álcool em gel e máscaras e 15 mil folhetos em cruzamentos, os voluntários chamaram a atenção de motoristas e pedestres para a necessidade de se buscar ajuda. A “Blitz Depression” também informou seus canais de comunicação, abertos 24 horas por dia para atender quem necessita de informação e apoio contra a doença, que pode ser incapacitante.

Os dados mais recentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho apontam que, em 2020, o órgão concedeu um recorde de 576,6 mil auxílios-doença e aposentadorias por invalidez devido a transtornos mentais e comportamentais. O montante é 26% maior do que o registrado em 2019.

Ação informativa atingiu 13 mil pessoas no fim de semana Divulgação

Foram 13 mil kits com álcool em gel e máscara Divulgação

Para Jefferson Garcia, responsável pela ação social em todo Brasil, a segunda onda da pandemia tem devastado a saúde emocional das pessoas. “A ‘Blitz Depression’ mostrou que elas não estão sozinhas, e que podem contar com o nosso apoio para vencer essa situação”.

“O objetivo do evento foi alcançado, porque nós conseguimos levar esperança. Muitos estão sofrendo neste momento e não têm com quem contar”, avaliou.

A voluntária Thaianne Alves Leal, assistente administrativa, de 28 anos, explicou que, "na fase em que o mundo se encontra, podemos ser a luz na escuridão para essas pessoas. Nossa maior recompensa são os depoimentos e testemunhos de quem ajudamos e hoje está livre desse mal do século”.

Durante a ação, os voluntários seguiram todos os protocolos sanitários para evitar o contágio e a propagação da covid-19.