Carla Zambelli e Bia Kicis  querem representação contra Hasselmann

Joice comanda gabinete para disseminar fake news

As deputadas federais Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e mais um grupo de parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro afirmaram nesta sexta-feira (5) que vão ingressar com uma representação contra a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) na PGR (Procuradoria-Geral da República). A denúncia em questão envolve a possível criação de CPFs para habilitar falsos na internet, como mostrou o Jornal da Record.

Para driblar as barreiras de segurança nas redes sociais, Joice teria usado um aplicativo ilegal para gerar CPFs, o que permitiu a habilitação de chips para cadastrar os perfis.

Carla Zambelli defendeu a investigação e a cassação do mandato parlamentar de Joice e diz que a deputada pode estar ligada a hackers especializados em “assassinatos de reputação”.

Em abril, o R7 divulgou um áudio que indicava a utilização de perfis falsos nas redes sociais. “Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para algumas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter especialmente, Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs em cima de mim”, afirmava a gravação.

Na ocasião, ela disse que “não há qualquer fato ilegal ou imoral” na gravação. “O áudio mostra uma solicitação legítima para que meus apoiadores criem perfis para ajudar a me defender dos ataques da milícia digital que habita no governo. Além disso, solicitei sim a criação de perfis oficiais para esclarecer as fakes que me atacam”, disse Joice.

Agora, novas denúncias apontam que a deputada integrante da CPMI das fake news obrigava assessores a criar perfis falsos para atacar adversários e defender Joice. Em um dos áudios coletados, ela orienta ataques conta Bia Bia Kicis (PSL-DF), uma das autoras da representação na PGR.

“A gente precisa criar uma hashtag “Beatriz, a sórdida”. Vou para o ataque vegabunda. #biasórdida, #biasórdida, #biakicissórdida, alguma coisa assim”, solicitou Joice na mensagem. O gabinete da deputada ainda criava memes contra adversários e pedia que os assessores “trabalhassem o dia todo”.

Ao todo, Joice usou seis assessores parlamentares para disseminar fake news e fez com que todos assinassem um termo de responsabilidade. Em uma das mensagens enviadas ao grupo em um aplicativo de mensagens, ela cobra o uso de todos os perfis para impulsionar a candidatura dela à prefeitura de São Paulo.