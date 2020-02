Do R7

Cartões corporativos do governo são pagos pelos contribuintes. Entenda Hoje, apenas os gastos da Presidência e Vice-Presidência são mantidos sob sigilo por questão de segurança. Contudo, os outros gastos são públicos

Os cartões corporativos funcionam igual a um cartão de crédito comum Pixabay

É comum funcionários de altos cargos em empresas privadas receberem cartões corporativos, mas o mesmo acontece no setor público com alguns funcionários do governo. A grande diferença é que estes são pagos pelo contribuinte. O JRNews da Record News explica.

Os cartões corporativos do governo começaram a ser usados em 2002 para 'agilizar' processos de compras emergenciais, mas até mesmo itens que costumam passar por compras em licitações também são adquiridos, como por exemplo, café, açúcar e água.

Hoje, apenas os gastos da Presidência e Vice-Presidência são mantidos sob sigilo. Contudo, os outros gastos são públicos e estão divididos em três categorias: pagamento do governo federal, compra de passagens aéreas e o utilizado pela Defesa Civil.

