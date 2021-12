Chuvas deixam 16 mil desabrigados e 58 cidades alagadas na Bahia

A- A+

Cidade de Ibicuí, uma das castigadas pelas enchentes na Bahia Reprodução/Prefeitura de Ibicui

O número de desabrigados por causa das enchentes na Bahia já supera 16 mil pessoas, de acordo com os dados da Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia), divulgados na tarde deste dominigo (26). As fortes chuvas que castigaram as regiões sul e sudeste do estado deixaram ainda 19.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortos.

São 72 municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo do estado. Desse total, 58 cidades estão também em situação de crise por causa das enchentes. Foram registrados 286 feridos e a população afetada é estimada em 430.869 pessoas.

A divulgação dos números ocorreu durante reunião de monitoramento e alinhamento, realizada na base de apoio às vítimas das chuvas, montada em Ilhéus, na região sul, no fim da tarde deste domingo (26).

Participaram da reunião o governador Rui Costa, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, o superintendente da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Miguel de Almeida filho, e outras autoridades e representantes dos órgãos de apoio e socorro às cidades afetadas.

No começo do mês a região já havia sido castigada pelas chuvas, que voltaram às localidades desde quinta-feira (23), com maior intensidade na sexta-feira (24) e no sábado (25). A Prefeitura de Itambé, no sudeste baiano, divulgou alerta na noite deste sábado por causa do rompimento de uma barragem com alto volume de água na região. O comunicado pediu que moradores da margem do rio Verruga fossem retirados com urgência. Em Jussiape, a cerca de 230 quilômetros, outra barragem se rompeu.





































As chuvas que atingem municípios da Bahia desde o início de dezembro têm causado caos no sul do estado. Às vésperas do Natal, os temporais voltaram na região e fizeram o governo Bolsonaro criar uma força-tarefa junto ao governo da Bahia, senadores, secretários estaduais e municipais para discutir ações de socorro













Isac Nóbrega/ PR - 21/12/2021

Neste sábado (25), se reuniram o governador da Bahia, Rui Costa (PT), e os ministros da Cidadania, João Roma; do Desenvolvimento, Rogério Marinho; da Saúde, Marcelo Queiroga; e o secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, para montar a operação

Reprodução/ Prefeitura de Teixeira de Freitas - 08/12/2021

Segundo o governador, 19 cidades estão sendo atingidas pelas chuvas, e 66 estão em situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 286 pessoas estão feridas e 17 morreram

Reprodução/ Prefeitura de Mucuri - 08/12/2021

O socorro do governo federal inclui combustível e aeronaves para auxiliar nos resgates. Uma base de apoio para facilitar as ações, instalada na cidade de Ilhéus, no sul do estado, terá o reforço de equipes da Polícia Militar da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, da Superintendência Estadual de Defesa Civil, e da Polícia Rodoviária Federal, que enviará aeronaves e agentes Reprodução Record TV

Duas escolas na cidade de Ilhéus serão usadas como pontos de apoio para a operação. Uma servirá de alojamento para os agentes envolvidos na força-tarefa e a outra será o quartel-general das atividades

MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/12/2021 - 16:35

Duas escolas na cidade de Ilhéus serão usadas como pontos de apoio para a operação. Uma servirá de alojamento para os agentes envolvidos na força-tarefa e a outra será o quartel-general das atividades

Isac Nobrega/Brazilian Presidency/Handout via REUTERS

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte estão a caminho de Ilhéus, também levando aeronaves e equipamentos para se juntar à operação

MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/12/2021 - 16:35

No início da manhã deste sábado, em outra reunião com secretários e técnicos do estado, Rui Costa já havia informado ter entrado em contato com governadores do Nordeste e de outras regiões para organizar a vinda do apoio necessário ao enfrentamento do desafio de levar ajuda aos moradores das cidades alagadas MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/12/2021 - 16:35

Os estados do Espírito Santo e Maranhão já informaram que vão se unir aos esforços da Bahia e do governo federal MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/12/2021 - 16:35

As chuvas também atingiram com força Salvador, a capital do estado. Na foto, um homem se abriga da chuva embaixo de uma ponte MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/12/2021 - 16:35 Publicidade