Cid Gomes é atingido por tiro em protesto de policiais no Ceará Reprodução/Rede Social

Irmão do ex-presidenciável Ciro Gomes, o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi atingido por tiros de arma de fogo durante protesto em Sobral, no Ceará, na tarde desta quarta-feira (19), ao tentar invadir um batalhão em meio a protesto de policiais militares.

Inicialmente, a assessoria de comunicação do político havia informado que o tiro era de bala de borracha. Depois, confirmou que o tiro, de fato, foi de arma de fogo - o senador foi atingido no tórax e também ferido no supercílio, segundo a equipe do político.

O senador passa, neste momento, por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Gomes participava de um protesto para tentar acordo entre policiais militares em greve por aumento salarial. O senador licenciado pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs mascarados que impediam a entrada no batalhão no centro de Sobral. Foram disparados tiros na direção de Cid Gomes, que atingiram os vidros do veículo onde ele estava.

Nesta quarta-feira (19), o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), havia pedido ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) o apoio de tropas para reforçar a segurança no estado, após quatro batalhões da Polícia Militar serem atacados. Os ataques foram feitos por pessoas encapuzadas, mas há suspeita de que os responsáveis sejam policiais.

Repercussão

Irmão do senador, Ciro Gomes se pronunciou sobre o ocorrido. "Meu irmão foi vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade", escreveu. "Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo."

De acordo com o ex-presidenciável, novos exames estão sendo feitos, "mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte". "Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei", disse.

Horas antes, Gomes postou em sua conta no Twitter que estava a caminho de Sobral. “Chego no aeroporto às 16h e peço aos amigos da cidade que me esperem no aeroporto. Vamos lutar para resolver isso juntos”, afirmou.

Estou indo agora para minha terra, Sobral. Chego no aeroporto às 16h e peço a aos amigos da cidade que me esperem no Aeroporto. Vamos lutar para resolver isso juntos! pic.twitter.com/Stzk47NuUI — Cid Gomes (@senadorcidgomes) February 19, 2020

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou pelas redes sociais que "está acompanhando a situação no Ceará e analisando as providências que podem ser tomadas". Segundo o órgão, já foram enviadas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral para garantir a segurança de Cid Gomes.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública e aguarda retorno.