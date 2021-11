Cidades do interior de São Paulo ganham novos investimentos Sorocaba, Angatuba e Araçariguama receberam recursos para as áreas de saúde, educação, esportes e assistência social Cidades do interior de São Paulo ganham novos investimentos

Araçariguama ganhou verba para reforma do Araçarizão Reprodução/Marcos Pereira

As cidades de Sorocaba, Angatuba e Araçariguama, localizadas no interior do estado de São Paulo, receberam novos investimentos liberados pelo Congresso Nacional. A entrega dos recursos para o desenvolvimento dos municípios foi feita pelo deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) em visita a cada uma das cidades.

Em Sorocaba, o parlamentar defendeu a união com o prefeito Rodrigo Manga para "levar mais dignidade para o povo sorocabano".

"Já são quase R$ 22 milhões em investimentos e o nosso trabalho vai continuar firme e forte na busca por ainda mais desenvolvimento", garantiu Marcos Pereira após a visita. Os recursos serão distribuídos para as áreas de saúde, esportes e assistência social.

Sorocaba recebeu investimento de cerca de R$ 22 milhões Reprodução/Marcos Pereira

Na passagem por Angatuba, o deputado se reuniu com o prefeito Nicolas Basile, que tomou posse no último dia 12 de novembro, após vencer a eleição suplementar no município. "O povo de Angatuba tem representação em São Paulo e em Brasília", garantiu o deputado.

Cidade de Angatuba recebeu ônibus escolar Reprodução/Marcos Pereira

Pereira afirma que já destinou à cidade uma máquina motoniveladora no valor de R$ 700 mil e indicou a mesma quantia para ser utilizada nas áreas de saúde, educação e assistência social. Além disso, a cidade ganhou um ônibus escolar.

Já na visita a Araçariguama, o parlamentar se encontrou com o prefeito Rodrigo Andrade para oficializar o projeto de reformar do Campo Araçarizão, que custará R$ 1,5 milhão. Os recursos foram destinados por Pereira para o município.

"Além do esporte, indiquei cerca de R$ 1,1 milhão para as áreas de educação, saúde e assistência social. Seguimos firmes, trabalhando pelo povo de Araçariguama", destacou o deputado.