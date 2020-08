Cidades ignoram decreto e proíbem abertura de templos e igrejas

Porto Alegre vai abrir lojas, mas deixa igrejas fechadas Reprodução/Record TV

Diversos prefeitos pelos país proibiram igrejas e templos religiosos de abrir. Além de impedir que a população busca ajuda espiritual, os municípios descumprem o decreto federal, assinado em março pelo presidente Jair Bolsonaro, que inclui templos na lista de atividades essenciais.

É o caso de Porto Alegre (RS), onde o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) autorizou a reabertura de parte do comércio até domingo (9) em função do Dia dos Pais, enquanto os templos seguem fechados. O governo do Rio Grande do Sul mudou o protocolo de combate à pandemia de covid-19 e libera a volta parcial do varejo, mesmo em cidades classificadas como de alto risco para a contaminação do novo coronavírus.

A situação se repete em outros municípios. Em São Paulo, mais de cem cidades seguem o desrespeito ao decreto federal. Em Ribeirão Preto, o prefeito Duarte Nogueira (PSDB) ainda não autorizou a realização de missas e cultos. Em Franca, outro importante município do interior paulista, tudo segue fechado.

Em Araquari (SC), o prefeito Clenilton Carlos Pereira (PSDB) assinou um decreto proibindo a flexibilização até o dia 10 de agosto.

Veja abaixo a lista completa das cidades em que as igrejas estão proibidas de abrir. É possível consultar os nomes dos prefeitos e saber os telefones para pedir a reabertura.

ACRE

Manoel Urbano

Prefeito: Tanizo Sá (MDB)

(68) 3611-1314

Feijó

Prefeito: Kiefer Cavalcante (‎PP‎)

(68) 3463-2614

AMAZONAS

Envira

Prefeito: Ivon Rates da Silva (PROS)

(97) 3483-1179

Ipixuna

Prefeita: Maria do Socorro de Paula Oliveira (PSDB)

(97) 3482-1075

BAHIA

Santanópolis

Prefeito: Jose Florin Lima Santos (PTC)

(75) 3694-2141

Boa Vista

Prefeito: Helder Lopes Campos (‎PSDB‎)

(75) 3326-2212/ 2211

Iaçu

Prefeito: Adelson Sousa de Oliveira

(75) 3325-2175/2213

Bonito

Prefeito: Reinan de Lourinho (PSD)

(75) 3343-2161/2315

Uauá

Prefeito: Lindomar de Abreu Dantas (PCdoB)

(74) 3673-1707

Madre de Deus

Prefeito: Jailton Polícia (PTB)

(71) 3606-0401

São Sebastião do Passé

Prefeito: Breno Konrad Meira Moreira (PSD)

(71) 3655-8000

Barreiras

Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho

(77) 3614-7100

Pojuca

Prefeito: Carlos Eduardo Bastos Leite (PSDB)

(71) 3645-1147

Camaçari

Prefeito: Antônio Elinaldo (DEM)

Telefone: 0800 284 7325

Praia do Forte

Prefeito: Marcelo Oliveira‎ (PSDB)

(71) 3635-3009

Jacobina

Luciano Pinheiro (DEM)

(74) 3621-2590

Ipirá

Marcelo Brandão (DEM)

(75) 3254-1788

Ubaitaba

Prefeita: Sueli Carneiro (PSB)

‎(73) 3230-1113

Itajuípe

Prefeito: Marcone Amaral (PSD)

(73) 3238-1712

Santa Lúcia

Prefeito: Antônio Guilherme Santos (PSD)

(73) 3628-1636

Jequié

Prefeito: Luiz Sergio Suzarte Almeida

(73) 3526-8000

Gandu

Prefeito: Leonardo Barbosa Cardoso (PP)

(73) 3254-0382

Wenceslau Guimarães

Prefeito: Carlos Alberto Liotério dos Santos (Republicanos)

(73) 3278-2117

Itamari

Prefeito: Pallomma Emmanuela Uzeda Tavares Antas (PSL)

(73) 3532-1030

Teolândia

Prefeito: Lazaro Andrade de Oliveira

(73) 3279-2131

Apuarema

Prefeito: Raival Pinheiro de Oliveira (PP)

(73) 3276-1287

Piraí

Prefeito: Everaldo Souza dos Santos (PR)

(73) 3688-2146

Jitauna

Prefeito: Patrick Lopes (PDT)

(73) 3535-2141

Jaguaquara

Prefeito: Giuliano Andrade Martinelli (PP)

(73) 3534-9550

Entre Rios

Prefeito: Elizio Fernandes Rodrigues Simões (PDT)

(75) 3420-2243

Acajutiba

Prefeito: Jose Luiz (PTC)

(75) 3434-2021

Crisópolis

Prefeito: Ednal Alves da Costa (PSC)

(75) 3443-2182

Cícero Dantas

Prefeito: Ricardo Almeida Nunes da Silva (PP)

(75) 3278-1993

Sítio do Quinto

Prefeito: Jair Jesus dos Santos (PSD)

(75) 3296-2257

Santo Antônio de Jesus

Prefeito: Rogério Andrade (PSD)

(75) 3632 4627

Valença

Prefeito: Ricardo Moura (MDB)

(75) 3641-8610

Nazaré das Farinhas

Prefeito: Eunice Soares Barreto Peixoto

(75) 3636-2711

Tancredo Neves

Prefeito: Antônio dos Santos Mendes (MDB)

(73) 3540-1025

Castro Alves

Prefeita: Thiancle Araújo (PSDB)

(75) 3522-3805

Nilo Peçanha

Prefeito: Carlos Antonio Bonfim Azevedo (PP)

(73) 3257-2196

Camamú

Prefeito: Irmão Enoc (Patriotas)

(73) 3255-1483

Taperoá

Prefeito: Rosival Lopes (DEM)

(75) 3664-1548

Santo Amaro

Prefeito: Flaviano Rohrs da Silva Bomfim (DEM)

(75) 3241-8450

Barra do Choça

Prefeito: Adiodato José de Araújo (PSD)

(77) 3436-1144

Anagé

Prefeita: Elen Zite Pereira dos Santos (PDT)

(77) 3435-2179

Carinhanha

Prefeito: Geraldo Pereira Costa (PDT)

(77) 3485-2658

Ibiassucê

Prefeito: Francisco Adauto Rebouças Prates (PSDB)

(77) 3465-2181

Crisópolis

Prefeito: Ednal Alves da Costa (PSC)

(75) 3443-2182

Entre Rios

Prefeito: Elizio Fernandes Rodrigues Simões (PDT)

(75) 3420-2243

Santo Amaro

Prefeito: Flaviano Rohrs da Silva Bomfim (DEM)

(75) 3241-8450

Cachoeira

Prefeito: Fernando Antônio da Silva (PSDB)

(75) 3425-1390

CEARÁ

Sobral

Prefeito: Ivo Gomes (PDT)

(88) 3677-1100

Mucambo

Prefeito: Francisco das Chagas Parente Aguiar (PDT)

(88) 3654-1133

Coreaú

Prefeito: Carlos Roner Felix Albuquerque (PSDB)

(88) 3645-1344

Mombaça

Prefeito: Ecildo Evangelista Filho (MDB)

(88) 3583-1997

Juazeiro do Norte

Prefeito: Arnon Bezerra (PTB)

(88) 3566-1001

Caririaçu

Prefeito: Edmílson Leite (PDT)

(88) 3547-1122

Barbalha

Prefeito: Argemiro Sampaio Neto (PSDB)

(88) 3532-2459

Jardim

Prefeito: Aniziario Jorge Costa (PCdoB)

(88) 3555-1772

Missão Velha

Prefeito: Diego Gondim Feitosa (MDB)

(88) 3542-1691

Abaiara

Prefeito: Afonso Tavares Leite (PT)

(88) 3558-1254

Crato

Prefeito: José Ailton de Sousa Brasil (PP)

(88) 3521-9600

Nova Olinda

Prefeito: Ítalo Brito (Progressistas)

(88) 3546-1148

Assaré

Prefeito: Francisco Evanderto Almeida (PSD)

(88) 3535-1613

Brejo Santo

Prefeito: Teresa Landim (PDT)

(88) 3531-1042

Aurora

Prefeito: João Antônio de Macêdo Júnior (PR)

(88) 3543-1022

Itapipoca

Prefeito: João Barroso (PSDB)

(88) 3631-5950

Acarau

Prefeito: Alexandre Ferreira Gomes da Silveira (PDT)

(88) 3661-4323

Bela Cruz

Prefeito: Eliésio Rocha Adriano (PSD)

(88) 3663-1150

Cruz

Prefeito: João Muniz Sobrinho (PSDB)

(88) 3660-1277

Itarema

Prefeito: Elizeu Charles Monteiro (PDT)

(88) 3667-1133

Iraucuba

Prefeito: Raimundo Nonato Sousa Silva (PSD)

(88) 3635-1133

Jaguaruana

Prefeito: Roberto Da Viúva (PDT)

(88) 3418-1288

MATO GROSSO

Santa Terezinha

Prefeito: Euclésio José Ferretto (PTB)

(66) 3558-1414

MATO GROSSO DO SUL

Rochedo

Prefeito: Francisco de Paula Ribeiro Júnior (PSDB)

(67) 3289-1122

Dois Irmãos do Buriti

Prefeito: Edilson Zandona de Souza (PSDB)

(67) 3243-1117

Nioaque

Prefeito: Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB)

(67) 3236-1011

Porto Murtinho

Prefeito: Derlei João Delevatti (PSDB)

(67) 3287-4518

Ribas do Rio Pardo

Prefeito: Paulo Tucura (DEM)

(67) 3238-1175

Bela Vista

Reinaldo Benites (PSDB)

(67) 3439-5100

Antônio João

Prefeita: Márcia Marques (MDB)

(67) 3435-1011

MINAS GERAIS

Sete Lagoas

Prefeito: Duilio de Castro Faria (Patriota)

(31) 3779-7000

Corinto

Prefeito: Sócrates de Lima Filho (Cidadania)

(38) 3751-3588

Buenópolis

Prefeito: Célio Santana (PSB)

(38) 3756-1213

Augusto de Lima

Prefeito: João Carlos Batista Borges (PSB)

(38) 3758-1279

Cachoeira da Prata

Prefeito: Domício de Campos Maciel (MDB)

(31) 3716-1392

Prudente Moraes

Prefeito: Padre José Roberto (PT)

(31) 3711-1577

Três Marias

Prefeito: Adair Divino da Silva (PSDB)

(38) 3754-5800

Capim Branco

Prefeito: Elmo Alves do Nascimento (MDB)

(31) 3713-1420

Paraopeba

Prefeito: José Valadares Bahia (PSDB)

(31) 3714-3714

Divinópolis

Prefeito: Galileu Teixeira Machado (MDB)

(37) 3229-6500

Luz

Prefeito: Ailton Duarte (PSB)

(37) 3421-3030

Bambuí

Prefeito: Olívio José Teixeira (PSB)

(37) 3431-5450

Carmopolis

Prefeito: Geraldo Touro (PSD)

(37) 3333-1377

Poços de Caldas

Prefeito: Sergio Antônio Carvalho de Azevedo (PSDB)

(35) 3697-5000

Monte Santo de Minas

Prefeito: Paulo Sergio Gornati (PTB)

(35) 3591-5100

Capetinga

Prefeito: Luiz César Guilherme (MDB)

(35) 3543-1834

Botelhos

Prefeito: Eduardo Jose Alves de Oliveira (Progressistas)

(35) 3741-1288

Varginha

Prefeito: Vérdi Lúcio Melo (Avante)

(35) 3690-2000

Cambuquira

Prefeito: Fabricio dos Santos Simoni (PSL)

(35) 3251-2000

Cruzília

Prefeito: Joaquim José Paranaíba (PP)

(35) 3346-1250

São Tomé das Letras

Prefeito: Tomé Reis Alvarenga (MDB)

(35) 3237-1223

Coqueiral

Prefeito: Rossano de Oliveira (MDB)

(35) 3855-1162

Juiz de Fora

Prefeito: Antônio Carlos Guedes Almas (PSDB)

(32) 3690-7240

Santo Antônio do Grama

Prefeito: Cláudio Cimprício Ribeiro (DEM)

(31) 3872-5005

Santa Luzia

Prefeito: Christiano Xavier (PSD)

(31) 3641-5858

Nova Era

Prefeito: Laura Maria Carneiro de Araújo (PSDB)

(31) 3861-3364

Lima Duarte

Prefeito: Geraldo Gomes de Souza (PMN)

(32) 3281-1281

Viçosa

Prefeito: Ângelo Chequer (PSDB)

(31) 3891-3714

Texeiras

Prefeito: José Diogo Drumond Neto

(31) 3895-1066

Porto Firme

Prefeito: Reginaldo Barbosa Gonçalves (PV)

(31) 3893-1456

São Geraldo

Prefeito: Marcílio Moreira Barros (PSDB)

(32)3556-1215

Coimbra

Prefeita: Maria Raimunda dos Santos Martins (Podemos)

(32) 3555-1152

Miraí

Prefeito: Luiz Fortuce (MDB)

(32) 3426-1288

Ubá

Prefeito: Edson Teixeira Filho (Podemos)

(32) 3301-6000

Astolfo Dutra

Prefeito: Bruno Ribeiro (PSDB)

(32) 3451-1385

Ponte Nova

Prefeito: Wagner Mol Guimarães (PSB)

(31) 3819-5454

Abre Campo

Prefeito: Márcio Moreira Victor (PT)

(31) 3872-1254

Raul Soares

Prefeito: Vicente Rufino Osorio (Cidadania)

(33) 3351-1255

Amparo do Serra

Prefeito: Astolfo Gomes Fuscaldi (PP)

(31) 3895-5160

Guaraciaba

Prefeito: Gustavo de Castro Andrade (PSD)

(31) 3893-5130

Rio Casca

Prefeito: Adriano Alvarenga

(31) 3871-1545

Canaã

Prefeito: Sebastião Hilário Bitencourt (PP)

(31) 3892-1154

São Miguel do Anta

Prefeito: Wagner Damião (PSB)

(31) 3897-1221

Oratórios

Prefeito: José Antonio Delgado (PL)

(31) 3876-9101

Dona Euzébia

Prefeito: Manoel Franklin Rodrigues (Cidadania)

(32) 3453-1336

Recreio

Prefeito: José Maria André Barros (PSB)

(32) 3444-1344

Pedra Azul

Prefeito: Silvana Maria Araújo Mendes (DEM)

(33) 3751-1047

Água Boa

Prefeito: Laerth Vieira Filho (PSB)

(33) 3515-1554

Santa Maria do Suaçuí

Prefeito: Aristóteles Temponi Catarina (MDB)

(33) 3431-2215

Joaima

Prefeito: Dauro Barreto Melo Filho (Cidadania)

(33) 3745-1203

São João Del Rei

Prefeito: Nivaldo José de Andrade (PSL)

(32) 3379-2900

Brumadinho

Prefeito: Avimar de Melo Barcelos (PV)

(31) 3571-3001

Jeceaba

Prefeito: Fábio Vasconcelos (PDT)

(31) 3735-1275

Patos de Minas

Prefeito: José Eustáquio Rodrigues Alves (DEM)

(34) 3822-9800

Governador Valadares

Prefeito: André Luiz Coelho Merlo (PSDB)

(33) 3279-7400

Iturama

Prefeito: Anderson Golfão (MDB)

(34) 3411-9500

Frutal

Prefeito: Maria Cecília Marchi Borges (PR)

(34) 3423-2800

Coromandel

Prefeito: Dione Maria Peres (MDB)

(34) 3841-1344

Veríssimo

Prefeito: Luiz Carlos Da Silva (PV)

(34) 3323-1101

São João do Paraíso

Prefeito: Mônica Cristine Mendes de Sousa (PMN)

(38) 3832-1135

Itanhomi

Prefeito: Raimundo Penaforte (MDB)

(33) 3231-1345

São João do Manhuaçu

Prefeito: Sérgio Camilo (MDB)

(33) 3339-2728

Manhumirim

Prefeito: Luciano Machado (DEM)

(33) 3341-9900

Ipanema

Prefeito: Walter Paulo de Oliveira (PP)

(33) 3314-1406

Itabirito

Prefeito: Orlando Amorim Caldeira (Cidadania)

(31) 3561-4000

Ouro Preto

Prefeito: Júlio Pimenta (MDB)

(31) 3559-3200

Canápolis

Prefeito: Ualisson Carvalho Silva (PR)

(34) 3266 3500

Ipatinga

Prefeito: Nardyello Rocha (Cidadania)

(31) 3829-8000

Monte Carmelo

Prefeito: Paulo Rodrigues Rocha (PSDB)

(34) 3842-5739

Guanhães

Prefeito: Dóris Campos Coelho (PDT)

(33)3421-1501

Serro

Prefeito: Guilherme Simões Neves (PTB)

(38) 3541-1368

Dionísio

Prefeito: Francisco Castro Souza Filho (MDB)

(31) 3858-1202

Conceição do Mato Dentro

Prefeito: José Fernando Aparecido de Oliveira (MDB)

(31) 3868-1098

Rio Vermelho

Prefeito: Ildemar Vicente de Faria (DEM)

(33) 3436-1361

Peçanha

Prefeito: Eustáquio de Carvalho Braga (PSB)

(33) 3411-2580

São João Evangelista

Prefeito: Pedro de Queiroz Braga (PSDB)

(33) 3412-1511

Esmeraldas

Prefeito: Márcio Belém (MDB)

(31) 3538-3258

São Francisco

Prefeito: Evanilso Aparecido Carneiro (PL)

(38) 3631-1617

Visconde do Rio Branco

Prefeito: Iran Silva Couri (PT)

(32) 3551-8150

Belo Vale

Prefeito: José Lapa dos Santos (MDB)

(37) 3734-1575

Fronteira

Prefeito: Marcelo Passuelo (MDB)

(34) 3428-2207

Bom Sucesso

Prefeito: Aloisio Roquim (DEM)

(35) 3841-1207

Pirapetinga

Prefeito: Enoghalliton de Abreu Arruda (Republicanos)

(32) 3465-3100

RIO DE JANEIRO

São Fidelis

Prefeito: Amarildo Henrique Alcântara (Solidariedade)

(22) 2758-1082

Cambuci

Prefeito: Agnaldo Vieira Mello (Sem partido)

(22) 2767-2332

Natividade

Prefeito: Severiano Antônio dos Santos Rezende (Patriotas)

(22) 3841-1177

Laje de Muriaé

Prefeito: José Eliezer Tostes Pinto (MDB)

(22) 3829-2372

Porciúncula

Prefeito: Leonardo Paes Barreto Coutinho (PP)

(22) 3842-1221

Rio das Ostras

Prefeito: Marcelino Carlos Dias Borba (PV)

(22) 2771-1515

RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre

Prefeito: Nelson Marchezan Jr. (PSDB)

(51) 3289 0156

Tapes

Prefeito: Silvio Rafaeli (PDT)

(51) 3672-5200

Maximiliano de Almeida

Prefeito: Dirlei Bernardi dos Santos (PT)

(54) 3397-1166

Pirapó

Prefeito: Auri Brandt Kochhann (MDB)

(55) 3351-1800

Ronda Alta

Prefeito: Miguel Gasparetto (PT)

(54) 3364-5900

Rio Grande

Prefeito: Alexandre Lindenmeyer (PT)

(53) 3233.8400

Taquari

Prefeito: Emanuel Hassen de Jesus (PT)

(51) 3653-6200

Santo Antônio

Prefeito: Daiçon Maciel da Silva (MDB)

(51) 3662-8400

RORAIMA

Caracaraí

Prefeito: Socorro Guerra (PROS)

‎(95) 3532-1313

SANTA CATARINA

Blumenau

Prefeito: Mário Hildebrandt (PSB)

(47) 3381-6000

Penha

Prefeito: Aquiles José Schneider da Costa (MDB)

(47) 3345-0200

Itajaí

Prefeito: Volnei José Morastoni (MDB)

(47) 3341 6000

Lages

Prefeito: Antonio Ceron (PSD)

(49) 3019-7400

Tijucas

Prefeito: Professor Eloi (PSD)

(48) 3263-8100

São João Batista

Prefeito: Daniel Netto Cândido (PSD)

(48) 3265-0195

Navegantes

Prefeito: Emílio Vieira (PSDB)

(47) 3342-9500

Caçador

Prefeito: Saulo Sperotto (PSDB)

(49) 3666-2400

Castelo Branco

Prefeito: Ademir Domingos Miotto (MDNB)

(49) 3457-1122

Ibirama

Prefeito: Adriano Poffo (MDB)

(47) 3357-8500

Rio do Sul

Prefeito: José Eduardo Thome (PSDB)

(47) 3531-1200

Gaspar

Prefeito: Kleber Wan Dall (MDB)

(47) 3331-6325

Timbó

Prefeito: Jorge Kruger (Progressistas)

(47) 3382-3655

Ilhota

Prefeito: Erico de Oliveira (MDB)

(47) 3343-8800

Rodeio

Prefeito: Paulo Roberto Weiss (PT)

(47) 3384-0161

Benedito Novo

Prefeito: Jean Michel Grundmann (Progressistas)

(47) 3385-0487

Presidente Getúlio

Prefeito: Nelson Virtuoso (MDB)

(47) 3352-5500

Campos Novos

Prefeito: Silvio Alexandre Zancanaro (PSD)

(49) 3541-6200

Capinzal

Prefeito: Nilvo Dorini (MDB)

(49) 3555-8700

Joaçaba

Prefeito: Dioclesio Ragini (PSDB)

(49) 3527-8800

Água Doce

Prefeito: Antonio José Bissani (Progressistas)

(49) 3524-0000

Catanduvas

Prefeito: Dorival Ribeiro dos Santos (MDB)

(49) 3525-6500

Penha

Prefeito: Aquiles da Costa (MDB)

(47) 3345-0200

SÃO PAULO

Pedreira

Prefeito: Hamilton Bernardes Júnior

(19) 3893-3522

Holambra

Prefeito: Fernando Fiori de Godoy

(19) 3802-8000

Serra Negra

Prefeito: Sidney Antonio Ferraresso

(19) 3892-9600

Engenheiro Coelho

Prefeito: Pedro Franco de Oliveira

(19) 3857-8000

Rio das Pedras

Prefeito: Carlos Defavari

(19) 3493-9490

Charqueada

Prefeito: Romeu Antonio Verdi

(19) 3186-9000

Franca

Prefeito: Gilson de Souza

(16) 3711-9000

Batatais

Prefeito: José Luis Romagnoli

(16) 3761-2999

Orlandia

Prefeito: Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto (Vado)

(16) 3726-3828

São Joaquim da Barra

Prefeito: Marcelo de Paula Mian

(16) 3810 - 9000

Ituverava

Prefeita: Adriana Quireza Jacob Lima Machado

(16) 3830-7000

Iracemápolis

Prefeito: Fabio Francisco Zuza

(19) 3456-9200

Rio Claro

Prefeito: Juninho da Padaria

(19) 3526-7207

Cordeirópolis

Prefeito: Adinan Ortolan

(19) 3556-9900

Ipeúna

Prefeito: José Antonio de Campos (Zé Banana),

(19) 3576-9000

Analândia

Prefeito: Jairo Mascia

(19) 3566-9090

Santa Cruz da Conceição

Prefeita: Patricia Capodifoglio Landgraf

(19) 3567-9200

Iacanga

Prefeito: Ismael Boiani

(14) 3294-9400

Gavião Peixoto

Prefeito: Gustavo Martins Piccolo

(16) 3338-9999

Bebedouro

Prefeito: Fernando Galvão

(17) 3345 9100

Taiaçu

Prefeita: Sueli Aparecida Mendes Biancardi

(16) 3275 1101

Terra Roxa

Prefeito: Marcelino Abbes Filho

(17) 3395-9600

Jardinópolis

Prefeito: João Ciro Marconi

(16) 3690-2900

Cravinhos

Prefeito: José Carlos Carrascosa dos Santos

(16) 3951-9900

Fernando Prestes

Prefeito: Bento Luchetti Junior

(16) 3258-4000

Vista Alegre

Prefeito: Luís Antônio Fiorani

(16) 3277-8300

Porto Ferreira

Prefeito: Fábio Castelhano Franco da Silveira

(19) 3589-5200

Santa Rosa

Prefeito: Luís Fernando Gasperini

(16) 3954-8800

Santa Rita

Prefeito: Leandro Luciano dos Santos

(19) 3582-9000

Tambaú

Prefeito: Roni Donizeti Astorfo

(19) 3673-9501

Ribeirão Verde

Prefeito: Duarte Nogueira

(16) 3977-9000

Dumont

Prefeito: Alan Francisco Ferracini

(16) 3944-9100

Pitangueira

Prefeito: Marcos Aurélio Soriano

(16) 3952-9121

Serra Azul

Prefeito: Augusto Frassetto Neto

(16) 3982-9100

Altinópolis

Prefeito: José Roberto Ferracin Marques

(16) 3665-9500

Onda Verde

Prefeito: Fabricio Pires de Carvalho

(17) 3268-1222

Auriflama

Prefeito: Otávio Henrique Ortunho Wedekin

(17) 3482-9000

Santa Fé do Sul

Prefeito: Ademir Maschio

(17) 3631-9500

Luiziânia

Prefeito: Ricardo Mathias Bertaglia

(18) 3603-1208

Coroados

Prefeita: Terezinha Aparecida Castilho Varoni

(18) 3645-9124

Ibirá

Prefeito: Edvard Alberto Colombo

(17) 3551-9900

Urupes

Prefeito: Alcemir Cassio Greggio (Bica)

(17) 3552-1144

Cardoso

Prefeito: Jair Cesar Nattes

(17) 3466-3900

General Salgado

Prefeito: José Augusto de Carvalho Neto

(17) 3461-3380

Aracangua

Prefeito: Roberto Doná

(18) 3639-9000

Rubiácea

Prefeita: Lenira Maria Silva de Novais

(18) 3697-9117

Ouroeste

Prefeita: Livia Luana Costa Oliveira

(17) 3843-3850

Tanabi

Prefeito: Cassiano da Silveira

(17) 3272-9000

Bálsamo

Prefeito: Carlos Eduardo Carmona Lourenço

(17) 3264-1209

Ilha Solteira

Prefeito: Otavio Augusto Giantomassi Gomes

(18) 3743-1752

Suzanápolis

Prefeito: Valter Crusca Lourenço

(18) 3706-9000

Guzolandia

Prefeito: Luiz Antonio Pereira de Carvalho

(17) 3637-8700

Severínia

Prefeito: Celso da Usina

(17) 3817-3300

Guaraci

Prefeito: Elson Machado

(17) 3285-9999

Cosmorama

Prefeito: Luis Fernando Gonçalves

(17) 3836-9220

Américo de Campos

Prefeito: Carlos Roberto Achilles

(17) 3445-1970

Valparaíso

Prefeito: Lúcio Santo de Lima

(18) 3401-9200

Potirendaba

Prefeito: Flavio Alves

(17) 3827-9200

Novo Horizonte

Prefeito: Toshio Toyota

(17) 3543-9000

Andradina

Prefeita: Tamiko Inoue (PSDB)

(18) 3702-1000

Guaraçaí

Prefeito: Nelson Kazumi Tanaka (Cidadania)

(18) 3705-9290

Ibirarema

Prefeito: Thiago Antônio Briganó (MDB)

(14) 3307-1422

Lucélia

Prefeito: Carlos Ananias Campos de Souza Junior

(18) 3551-9200

Rosana

Prefeito: Sílvio Gabriel

(18) 3288-8200

Euclides da Cunha

Prefeito: Christian Fuziki Ikeda (PSD)

(18) 3283-1121

Apiaí

Prefeito: Luciano Polaczek Neto (PSOL)

Telefones: (15) 3552-8800

Guapiara

Prefeita: Jusmara Rodolfo Passaro (PTB)

Telefones: (15) 3547-1142

Alumínio

Prefeito: Antonio Piassentini (Cidadania)

(11) 4715-5500

Capão Bonito

Prefeito: Marco Antonio Citadini (PTB)

(15) 3543-9900

Tietê

Prefeito: Vlamir de Jesus Sandei (PSDB)

(15) 3285-8755

Laranjal Paulista

Prefeito: Dr. Alcides de Moura Campos Junior

(15) 3283-8300

Santa Cruz

Prefeito: Otacílio Parras Assis (PSB)

14 (3332-4000)

Conchas

Prefeito: Odirlei Reis (PSB)

(14) 3845-8011

Jumirim

Prefeito: Darci Schiavi (MDB)

(15) 3199-9800

Jaú

Rafael Lunardelli Agostini (PSB)

(14) 3602-1777

Lençóis Paulista

Anderson Prado de Lima (PSB)

(14) 3269-7000

Avaré

Jo Silvestre (PTB)

(14) 3711-2500

Pinhalzinho

Benedito Lauro de Lima (DEM)

(11) 4018-4310

Piracicaba

Barjas Negri (PSDB)

(19) 3403-1000

São Pedro

Hélio Donizete Zanatta (PSD)

(19) 3481-9200

Monte Mor

Thiago Assis (MDB)

(19) 3879 9000

Americana

Omar Najar (MDB)

(19) 3475-9000

Cajati

Lucival José Cordeiro (PSB)

(13) 3854-8700

Pariquera-Açu

José Carlos Silva Pinto (PL)

(13) 3856-7100

Santa Cruz das Palmeiras

Zé da Farmácia (Patriota)

(19) 3672-9292

Votuporanga

João Eduardo Dado Leite de Carvalho (Solidariedade)

(17) 3405-9700

Uchoa

Waldemir Antonio Pinheiro de Carvalho (PSDB)

(17) 3826-9500

Rosana

Silvio Gabriel (PSD)

(18) 3288-8200

TOCANTINS

Almas

Prefeito: Wágner Nepomuceno Carvalho (MDB)

(63) 3373-1211

Buriti do Tocantins

Prefeito: Americo dos Reis Borges (Borjão) (PV)

(63) 3459-1285

Gurupi

Prefeito: Laurez da Rocha Moreira (PSB)

‎(63) 3301-4307

Natividade

Prefeita: Martinha Rodrigues Neto (Podemos)

(63) 3372-1799

Miranorte

Prefeito: Carlinho da Nacional (MDB)

(63) 3355-2900