Ciro Nogueira começa articular agenda econômica no Congresso Novo ministro da Casa Civil se reúne com Paulo Guedes e com os presidentes da Câmara e do Senado na segunda-feira

O novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, durante a cerimônia em Brasília DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO-27/07/2021

O novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta quinta-feira (29) que se reunirá na próxima segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O senador e presidente do PP, representante do Centrão, foi confirmado para a Casa Civil nesta quarta. A sua indicação busca fortalecer a base de apoio do governo e pode representar um importante passo para o presidente Jair Bolsonaro se filiar ao partido do agora ministro para concorrer à reeleição em 2022.

Ele disse que avalia sua presença no governo como uma missão para ajduar o país. "Nós viemos para ajudar o país. É uma missão que o presidente (Jair Bolsonaro) nos deu e nós vamos desempenhar da melhor forma possível", afirmou na saída do Ministério da Economia, na tarde desta quinta-feira.

"Eu acho que nós todos evoluímos e tem dois políticos que tenho como referência: Petrônio Portela e Churchill. E eles disseram que 1ninguém erra e ninguém deixa de melhorar quando você se transforma para melhor'. Então foi isso que aconteceu", avaliou o ministro.

Nogueira afirmou que já assinou o termo de posse e já está trabalhando, mas que a cerimônia ofcial será na próxima quarta-feira. Sobre as aprovações de projetos do governo, ele disse que espera que o Congresso tome a melhor decisão possível.