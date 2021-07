Ciro Nogueira é oficializado como novo ministro da Casa Civil

A- A+

Ciro Nogueira assumirá o Ministério da Casa Civil Adriano Machado/Reuters - 27.07.2021

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi oficializado como novo ministro da Casa Civil. A nomeação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28).

A presença do presidente do PP no alto escalão do governo foi selada após reunião na manhã da terça-feira (27). Para Bolsonaro, a nomeação leva em conta a necessidade de buscar apoio no Congresso.

Ao sair do Palácio do Planalto, ele escreveu em uma rede social que havia aceitado o convite do presidente. "Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita", afirmou.

Com a nomeação do representante do Centrão, o governo busca fortalecer a base de apoio do governo e pode representar um importante passo para Bolsonaro se filiar ao partido do agora ministro para concorrer à reeleição em 2022.

O senador, além de aliado de Bolsonaro no Congresso, é um dos membros da CPI da Covid, que apura eventuais falhas do governo federal no combate à pandemia e supostos esquemas de corrupção na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde.