Com ausência de Bolsonaro e Mourão, Maia assume Presidência

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assume interinamente a Presidência da República entre esta quinta-feira (16) e sexta-feira. A transmissão de cargo ocorrerá por volta das 15h, na base aérea de Brasília, antes de o presidente em exercício, Hamilton Mourão, embarcar para a China.

Maia ficará provisoriamente no comando do País até o retorno do presidente Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, previsto para ocorrer na madrugada desta sexta-feira (17). Enquanto isso, ele deve despachar do Palácio do Planalto.

O vice-presidente embarca para o país asiático, onde participa da quinta edição da reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), no dia 23 de maio, em Pequim. Ele também será recebido pelo presidente chinês Xi Jinping.

