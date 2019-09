Concursos públicos oferecem vagas com salário de até R$ 30 mil São mais de três mil oportunidades para todos os níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao ensino superior, com funções e salários distintos Concursos Públicos

Concursos públicos oferecem mais de três mil vagas Moacyr Lopes Junior/Folhapress - 10.01.2016

Para quem busca fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho, os concursos públicos são uma boa alternativa. Do fundamental até o ensino superior, as oportunidades são oferecidas para todos os níveis de escolaridade. São mais de 3 mil vagas para cargos e funções distintas, com salários de até R$ 30 mil.

É o caso do concurso oferecido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que são oferecidas 50 vagas para juiz substituto. Mas vale ressaltar outras oportunidades como a da Polícia Militar de São Paulo, que abriu edital com 2.700 vagas para soldado de 2ª classe.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Polícia Militar - SP

Vagas: 2.700

Níveis: Médio

Cargos: Soldado de 2º classe

Valor da inscrição: R$ 50,00

Salários: R$ 3164,58

Prazo de inscrições: até o dia 25 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Dois Córregos - SP

Vagas: 37

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Professor, médico, psicólogo, monitor de serviços escolares, agente comunitário, escriturário, fiscal de tributos, inspetor de alunos, secretário de escola, técnico agrícola, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, assistente social e técnico em veterinário

Valor da inscrição: de R$ 35,00 a R$ 70,00

Salários: de R$ 1042,85 a R$ 10702,96

Prazo de inscrições: até o dia 30 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Câmara de São Miguel Arcanjo - SP

Vagas: 5

Níveis: médio e superior

Cargos: Escrituário, assistente de comunicação, auxiliar de diretoria, contador e procurador legislativo

Valor da inscrição: de R$ 57,00 a R$ 83,00

Salários: de R$ 1.548,01 a R$ 3.203,33

Prazo de inscrições: até o dia 28 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP – Residência multiprofissional - SP

Vagas: 106

Níveis: superior

Cargos: médico residente

Valor da inscrição: R$ 290,00

Salários: R$ 3.330,43

Prazo de inscrições: até o dia 8 de outubro

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de São Roque - SP

Vagas: 56

Níveis: superior

Cargos: coordenador pedagógico, diretor de escola, professor adjunto de educação infantil ou de ensino fundamental, professor do atendimento educacional especializado, supervisor escolar e vice-diretor

Valor da inscrição: R$ 82,20

Salários: de R$ 3.961,35 a R$ 4.693,76

Prazo de inscrições: até o dia 26 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Tribunal de Justiça - AL

Vagas: 212

Níveis: superior

Cargos: provimento e remoção

Valor da inscrição: R$ 200,00

Salários: não informado

Prazo de inscrições: até o dia 11 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura de São José dos Campos - SP

Vagas: 10

Níveis: médio

Cargos: agente educador

Valor da inscrição: R$ 55,00

Salários: R$ 1.870,29

Prazo de inscrições: até o dia 14 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Tribunal de Justiça - RJ

Vagas: 50

Níveis: superior

Cargos: Juiz substituto

Valor da inscrição: R$ 250,00

Salários: R$ 30.404,42

Prazo de inscrições: até o dia 25 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de São José dos Campos - SP

Vagas: 34

Níveis: médio e superior

Cargos: técnico em saúde bucal, analista em gestão municipal-direito, analista em saúde-fonoaudiólogo, analista em gestão municipal-educação física, médico, procurador, professor e fiscal de postura e estética urbana

Valor da inscrição: de R$ 65,00 a R$ 82,00

Salários: de R$ 2.009,42 a R$ 8.781,07

Prazo de inscrições: até o dia 14 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas