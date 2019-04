Concursos públicos oferecem vagas com salários de até R$ 35,5 mil

Existem vagas com salário de até R$ 35,5 mil Moacyr Lopes Junior/Folhapress - 10.01.2016

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem busca fugir do desemprego e se recolocar no mercado de trabalho. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), com diferentes remunerações e cargos e funções variadas.

O Ministério Público de Contas do Estado do Pará conta com um salário de R$ 35.462,00, por exemplo. Mas, há também outros concursos que oferecem remunerações altas. É o caso das Defensorias Públicas dos Estados de Minas Gerais e Distrito Federal, com salários de R$ 22.158,82 e R$ 24.668,75, respectivamente.

Veja as vagas disponíveis:

Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Vagas: 10

Níveis: médio, técnico e superior

Cargos: analista ministerial – especialidade: comunicação social, analista ministerial – especialidade: controle externo, analista ministerial – especialidade: direito, analista ministerial – especialidade: engenharia civil, analista ministerial – especialidade: tecnologia da informação, assistente ministerial de controle externo, assistente ministerial de informática e procurador de contas

Valor da inscrição: de R$ 100,00 a R$ 300,00

Salários: de R$ 4.760,00 a R$ 35.462,00

Prazo de inscrições: até 23 de abril de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Defensoria Pública do Estado (DF)

Vagas: 12

Níveis: superior

Cargos: Defensor público de segunda categoria

Valor da inscrição: R$ 170,00

Salários: R$ 24.668,75

Prazo de inscrições: de 24 de abril até 13 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (MG)

Vagas: 500

Nível: médio

Cargos: guarda civil municipal

Valor da inscrição: R$ 92,50

Salário: R$ 1.851,21

Prazo de inscrições: de 15 de abril até 14 de maio de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Guarda Municipal de Uberaba (MG)

Vagas: 80

Nível: médio

Cargos: guarda municipal

Valor da inscrição: R$ 60

Salário: R$ 1.852,28

Prazo de inscrições: até dia 21 de abril de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Departamento Estadual de Trânsito - SP

Vagas: 400

Níveis: médio e superior

Cargos: oficiais e agentes de trânsito

Valor da inscrição: de R$ 45,00 a R$ 75,00

Salários: de R$ 1.863 a R$ 4.657,50

Prazo de inscrições: até dia 5 de maio de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Município de Santa Cecília do Sul (RS)

Vagas: 16

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: controlador interno, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, psicólogo, psicopedagogo, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, atendente de consultório dentário, atendente de creche, professor pedagogia, motorista, operador de máquinas, operador de máquinas e equipamentos rodoviários e operário especializado

Valor da inscrição: de R$ 105,00 a R$ 155,00

Salários: de R$ 1.191,48 a R$ 13.193,05

Prazo de inscrições: até dia 17 de abril

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura de Guarulhos - SP

Vagas: 50

Níveis: Superior

Cargos: Inspetor fiscal de rendas

Valor da inscrição: R$ 98,86

Salários: R$ 6.042,67

Prazo de inscrições: até dia 30 de abril de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Defensoria Pública do Estado (MG)

Vagas: 30

Níveis: Superior

Cargos: Defensor Público

Valor da inscrição: R$ 260,00

Salários: R$ 22.158,82

Prazo de inscrições: de 23 de março até 24 de abril de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Guarulhos - SP

Vagas: 26

Níveis: superior

Cargos: cirurgião dentista, educador físico, enfermeiro, enfermeiro da família, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, farmacêutico e médico veterinário

Valor da inscrição: R$ 98,86

Salários: de R$ 3.240,11 a R$ 6.108,31

Prazo de inscrições: até dia 2 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura de Valinhos (SP)

Vagas: 149

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: agente administrativo, guarda civil, técnico em enfermagem, assistente social, enfermeiro, psicólogo, pintor de obras, pedreiro, analista de TI e professor de educação física

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.497,00 a R$ 8.428,68

Prazo de inscrições: até o dia 16 de maio

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte (SP)

Vagas: 16

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: assistente social, engenheiro civil, psicólogo, agente administrativo, agente de serviços públicos, operador de máquinas e agente de serviços públicos

Valor da inscrição: de R$ 30,00 a R$ 80,00

Salários: de R$ 1.016,20 a R$ 3.434,68

Prazo de inscrições: até dia 26 de abril

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura Municipal de Taquarana (AL)

Vagas: 114 vagas

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: agente administrativo, agrônomo, analista de controle interno, assistente social, assistente administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de serviço, auxiliar de laboratório, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de vigilância escolar, coveiro, contador, eletricista, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal de tributos, fisioterapeuta, gari, médico, motorista, motorista escolar, odontólogo, operador de máquinas pesadas, pedreiro, procurador jurídico, professor, psicólogo, recreador infantil, secretário escolar, técnico agrícola, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico de informática, tratorista e vigilante

Valor da inscrição: de R$ 60,00 a R$ 100,00

Salários: de R$ 998,00 a R$ 2.500,00

Prazo de inscrições: até dia 21 de abril

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Conselho Regional de Psicologia Sétima Região – CRP (RS)

Vagas: 3

Níveis: médio e superior

Cargos: assistente administrativo e psicólogo fiscal

Valor da inscrição: de R$ 55,00 a R$ 110,00

Salários: de R$ 2.742,19 a R$ 7.029,07

Prazo de inscrições: até o dia 8 de maio

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Quaraí (RS)

Vagas: 30

Níveis: médio e superior

Cargos: assistente social, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, psicopedagogo, professor de educação especial, professor, técnico em enfermagem e agente administrativo

Valor da inscrição: de R$ 140,00 a R$ 160,00

Salários: de R$ 973,90 a R$ 2.806,00

Prazo de inscrições: até dia 25 de abril

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura Municipal de PIO XII (MA)

Vagas: 113

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: assistente social, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, técnico de enfermagem, auxiliar operacional, guarda municipal, vigilante, professor e analista ambiental

Valor da inscrição: de R$ 60,00 a R$ 100,00

Salários: de R$ 998,00 a R$ 5.000,00

Prazo de inscrições: até dia 28 de abril

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura Municipal de São João do Caru (MA)

Vagas: 188

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: assistente social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, coordenador pedagógico, digitador, professor, supervisor pedagógico, vigilante, motorista, auxiliar de consultório dentário, biomédico, enfermeiro, educador físico, fisioterapeuta, fiscal sanitário, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, recepcionista, técnico de enfermagem, bioquímico, farmacêutico, motorista de ambulância, técnico em laboratório, auxiliar operacional, coveiro, operador de máquinas pesadas, técnico em edificações, engenheiro civil, assessor jurídico, contador, técnico em fiscalização de tributos e vigia.

Valor da inscrição: de R$ 60,00 a R$ 100,00

Salários: de R$ 998,00 a R$ 3.000,00

Prazo de inscrições: até dia 28 de abril

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas