Kaique Dalapola, do R7

Consumidor não terá que pagar taxa extra na conta de luz de janeiro Agência Nacional de Energia Elétrico informou nesta sexta-feira (13) que a bandeira tarifária do primeiro mês de 2019 está verde conta de luz

Conta de luz em janeiro não terá taxa extra Ueslei Marcelino/Reuters/31.08.2017

A bandeira tarifária de janeiro de 2019 está verde, o que significa que o consumidor não vai precisar pagar taxa extra no primeiro mês do ano que vem. A informação foi divulgada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) na tarde desta sexta-feira (18).

Segundo a agência, isso acontece porque "a estação chuvosa está propiciando elevação da produção de energia pelas usinas hidrelétricas e do nível dos reservatórios". Isso representa uma recuperação do risco hidrológico e mantém o PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) em patamar reduzido.

Neste mês de dezembro, os consumidores voltaram a não pagar a taxa extra depois de sete meses seguidos com a cobrança. No último mês com a taxa extra, em novembro, a bandeira tarifária estava na cor amarela, que eleva a conta de luz em R$ 0,01 (um centavo) para cada quilowatt-hora consumido.

Os cinco meses anteriores foram ainda mais caros. Com bandeira vermelha patamar 2, o consumidor precisava pagar R$ 0,05 (cinco centavos) para cada quilowatt-hora kWh consumido — a taxa extra mais alta do sistema.

Conheça cada uma das bandeiras tarifárias:

Bandeira verde: indica condições favoráveis de geração de energia e as contas de luz não sofrem nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis deixam as tarifas R$ 0,01 (um centavo) mais caras para cada quilowatt-hora consumido;

Bandeira vermelha 1: condições de geração de energia mais cara faz com que as comtas sofram acréscimo de R$ 0,03 (três centavos) para cada quilowatt-hora kWh consumido, e;

Bandeira vermelha 2: condições ainda mais custosas de geração que elevam as contas em R$ 0,05 (cinco centavos) para cada quilowatt-hora kWh consumido.